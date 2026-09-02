Casi 200 artistas judíos respaldaron a Mark Ruffalo tras la acusación de antisemitismo que le hizo Paramount
Reconocidas figuras del cine y la televisión firmaron una carta en apoyo al actor, quien quedó en el centro de una polémica luego de cuestionar la millonaria operación que involucra a Paramount y Warner Bros.
Mark Ruffalo recibió un fuerte respaldo de integrantes de la comunidad artística judía de Hollywood después de haber sido señalado por Paramount por supuestamente recurrir a expresiones o conceptos de carácter antisemita.
Más de 180 actores, directores, guionistas, productores, escritores y otras personalidades de la industria cinematográfica suscribieron una carta pública para defender al protagonista de Avengers, en medio de la creciente controversia.
Entre quienes expresaron su apoyo aparecen nombres de gran peso en Hollywood como Joaquin Phoenix, Joel Coen, Jonathan Glazer, Todd Haynes, Tony Kushner, Hannah Einbinder, Ilana Glazer y Naomi Klein.
Por qué Paramount apuntó contra Mark Ruffalo
El conflicto se originó a partir de las declaraciones de Ruffalo sobre el acuerdo mediante el cual Paramount Skydance busca quedarse con Warner Bros. Discovery, una operación multimillonaria que generó preocupación y rechazo entre distintos sectores de Hollywood.
El actor cuestionó públicamente el avance de la transacción y puso el foco, entre otros aspectos, en los vínculos empresariales de la familia Ellison, propietaria de Paramount, con Oracle.
En sus críticas también hizo referencia a la relación de Oracle con Israel y a la utilización de tecnología de la compañía en el marco de las operaciones militares israelíes en Gaza. A raíz de esas expresiones, Paramount acusó al actor de utilizar “tropos antisemitas”, una afirmación que Ruffalo rechazó.
El intérprete sostuvo que sus cuestionamientos estaban dirigidos contra determinadas decisiones empresariales y políticas y que no tenían como objetivo atacar a los judíos como comunidad.
La carta que reunió a más de 180 figuras de Hollywood
Frente a la acusación, un numeroso grupo de artistas e intelectuales judíos decidió manifestar públicamente su respaldo a Ruffalo. En el documento, los firmantes cuestionaron la utilización de acusaciones de antisemitismo para desacreditar las críticas del actor y defendieron su posibilidad de expresarse sobre las acciones del gobierno israelí y sobre los vínculos entre compañías privadas y el conflicto en Gaza.
La lista de adhesiones incluyó a reconocidas personalidades de Hollywood, entre ellas Joaquin Phoenix, Joel Coen y Jonathan Glazer, director de The Zone of Interest, además de otros artistas y escritores vinculados al cine, la televisión y la cultura.
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