Casi 200 artistas judíos respaldaron a Mark Ruffalo tras la acusación de antisemitismo que le hizo Paramount

En sus críticas también hizo referencia a la relación de Oracle con Israel y a la utilización de tecnología de la compañía en el marco de las operaciones militares israelíes en Gaza. A raíz de esas expresiones, Paramount acusó al actor de utilizar “tropos antisemitas”, una afirmación que Ruffalo rechazó.

El intérprete sostuvo que sus cuestionamientos estaban dirigidos contra determinadas decisiones empresariales y políticas y que no tenían como objetivo atacar a los judíos como comunidad.

La carta que reunió a más de 180 figuras de Hollywood

Frente a la acusación, un numeroso grupo de artistas e intelectuales judíos decidió manifestar públicamente su respaldo a Ruffalo. En el documento, los firmantes cuestionaron la utilización de acusaciones de antisemitismo para desacreditar las críticas del actor y defendieron su posibilidad de expresarse sobre las acciones del gobierno israelí y sobre los vínculos entre compañías privadas y el conflicto en Gaza.

La lista de adhesiones incluyó a reconocidas personalidades de Hollywood, entre ellas Joaquin Phoenix, Joel Coen y Jonathan Glazer, director de The Zone of Interest, además de otros artistas y escritores vinculados al cine, la televisión y la cultura.