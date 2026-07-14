Bandana acusa a su productora por incumplimiento y reclama la devolución de entradas

"Lamentamos profundamente la situación generada en relación con las presentaciones previstas en Formosa, Resistencia, Santa Rosa, Bahía Blanca y Paraná, y especialmente el perjuicio ocasionado a todas las personas que habían adquirido sus entradas", manifestaron las integrantes del conjunto.

Asimismo, revelaron que se subieron al escenario en el comienzo de la gira sin haber cobrado los honorarios correspondientes, priorizando de forma exclusiva la expectativa de quienes ya contaban con su acceso al evento.

"Hicimos los dos primeros shows aun cuando no se nos había pagado, priorizando cada persona que ya había pagado su entrada. Teníamos mucha ilusión de reencontrarnos con nuestro público y reencontrarnos entre nosotras haciendo lo que más nos gusta", explicaron en el mismo documento.

El conflicto subió de tono cuando Virginia da Cunha, miembro histórica de la banda, decidió confrontar de manera directa y pública a los responsables del evento a través de las redes sociales de la productora involucrada.

La cantante no escatimó adjetivos para definir el accionar de la empresa organizadora, exigiéndole que reembolse la totalidad de lo recaudado y acusando a sus representantes de tener conductas poco profesionales.

"No cumpliste con nada del contrato, nos cagaste de la peor forma y cagaste a la gente. Devolvé cada entrada que se te pagó. Dejá de mentir y devolvés la plata. 25 años tenemos nosotras en esto, vos sos un estafador principiante", disparó la vocalista de forma contundente en el posteo.

Para finalizar, la banda remarcó que su prioridad absoluta sigue siendo la relación con sus oyentes, confirmando que se mantendrán en silencio por recomendación de sus abogados mientras avanza la causa judicial."El cariño y el respeto por nuestro público han guiado siempre cada una de nuestras decisiones", concluyó el grupo en sus canales oficiales de comunicación.