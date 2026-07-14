Bandana acusa a su productora por incumplimiento y reclama la devolución de entradas
Según lo que contaron las integrantes de Bandana, hicieron los primeros dos recitales de la gira sin haber recibido el pago correspondiente y solo por respeto al público.
El festejo por el cuarto de siglo de una de las agrupaciones más exitosas del pop nacional se vio empañado por un duro cruce legal. Bandana salió a responder públicamente a la productora Showmax Argentina luego de la suspensión de varias fechas de su gira por los 25 años.
Según lo que aseguró el grupo, las cancelaciones se originaron por un “incumplimiento contractual”. Esta revelación de Bandana llegó para confrontar la versión de la empresa organizadora y poner el foco sobre los derechos de sus fanáticos. A través de sus canales de comunicación, el conjunto exigió de manera inmediata que se devuelva el dinero de las localidades a todos los damnificados.
La disputa pública se desató luego de que la firma publicara un escrito acusando a las cantantes de haber cancelado de forma unilateral las presentaciones que estaban agendadas en Santa Rosa, Bahía Blanca y Paraná.
En su descargo inicial, la empresa organizadora también justificó que las fechas correspondientes a Formosa y Resistencia habían sufrido cambios en su agenda por inconvenientes de convocatoria y traslado de equipamiento.
La compañía alegó haberse enterado de la baja de los shows mediante las redes de la banda, anunciando demandas legales y publicando las cifras de tickets vendidos. Ante esto, la emblemática agrupación pop negó la acusación.
"Lamentamos profundamente la situación generada en relación con las presentaciones previstas en Formosa, Resistencia, Santa Rosa, Bahía Blanca y Paraná, y especialmente el perjuicio ocasionado a todas las personas que habían adquirido sus entradas", manifestaron las integrantes del conjunto.
Asimismo, revelaron que se subieron al escenario en el comienzo de la gira sin haber cobrado los honorarios correspondientes, priorizando de forma exclusiva la expectativa de quienes ya contaban con su acceso al evento.
"Hicimos los dos primeros shows aun cuando no se nos había pagado, priorizando cada persona que ya había pagado su entrada. Teníamos mucha ilusión de reencontrarnos con nuestro público y reencontrarnos entre nosotras haciendo lo que más nos gusta", explicaron en el mismo documento.
El conflicto subió de tono cuando Virginia da Cunha, miembro histórica de la banda, decidió confrontar de manera directa y pública a los responsables del evento a través de las redes sociales de la productora involucrada.
La cantante no escatimó adjetivos para definir el accionar de la empresa organizadora, exigiéndole que reembolse la totalidad de lo recaudado y acusando a sus representantes de tener conductas poco profesionales.
"No cumpliste con nada del contrato, nos cagaste de la peor forma y cagaste a la gente. Devolvé cada entrada que se te pagó. Dejá de mentir y devolvés la plata. 25 años tenemos nosotras en esto, vos sos un estafador principiante", disparó la vocalista de forma contundente en el posteo.
Para finalizar, la banda remarcó que su prioridad absoluta sigue siendo la relación con sus oyentes, confirmando que se mantendrán en silencio por recomendación de sus abogados mientras avanza la causa judicial."El cariño y el respeto por nuestro público han guiado siempre cada una de nuestras decisiones", concluyó el grupo en sus canales oficiales de comunicación.
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