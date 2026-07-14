Fuertes declaraciones de Tomás Cataldi tras denunciar públicamente a sus padres por maltrato piscológico

Asimismo, el creador de contenido especificó que sus acciones no forman parte de una estrategia judicial en los tribunales ordinarios. “No estoy denunciando. Solo estoy contando mi experiencia”, precisó respecto al carácter público de su mensaje.

Uno de los puntos más álgidos de la entrevista televisiva se centró en los recuerdos de su época como estudiante de secundaria, un período donde el hogar familiar se había transformado en un espacio hostil.

“Cuando terminaba el colegio quería seguir en el colegio. No quería ir a mi casa porque no sabía qué me esperaba”, reveló de manera desgarradora sobre sus temores de la adolescencia.

De acuerdo con su relato, los ataques a su autoestima por parte de su madre eran una constante que contrastaba con la imagen de felicidad que la influencer mostraba en las redes, algo que él respaldó publicando capturas y grabaciones.

La repercusión del caso generó intentos de acercamiento por parte de sus progenitores. Sin embargo, el planteo de sus padres estuvo enfocado en resguardar sus respectivas actividades laborales antes que en su bienestar.

“Se quisieron comunicar por familiares para que borrara el video, porque esto iba a escalar y les iba a arruinar la carrera. La verdad es que a mí me arruinaron toda la vida emocionalmente”, sentenció el joven de manera contundente.

A raíz del aislamiento y el maltrato, Cataldi reconoció haber tenido ideas relacionadas con quitarse la vida, pensamientos que ocultó por miedo a las reacciones familiares y que logró mitigar refugiándose en sus amistades. “Intentaba conocer gente y tener amigos para no sentirme tan solo, porque en mi casa me sentía solo”, confesó sobre sus crisis emocionales más complejas.

El presente del joven se encuentra completamente distanciado de la cotidianidad de sus padres y de su hermana menor, quienes se radicaron de forma definitiva en los Estados Unidos tras un viaje que inicialmente iba a durar seis meses.

Al no ser escuchado su deseo de regresar, Tomás optó por volver solo al país, donde actualmente vive de forma independiente, se mantiene por sus propios medios y cuenta con el acompañamiento de su abuela y su grupo de amigos cercanos.

A los 20 años, enfocado en continuar su terapia psicológica para sanar sus heridas, su objetivo final es concientizar a otros adolescentes sobre la importancia de no normalizar la violencia intrafamiliar y buscar ayuda profesional a tiempo.