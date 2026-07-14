Jimena Barón vivió un desesperante momento en un hotel de Miami: "Nos robaron"

Jimena Barón atraviesa unos días de descanso en Miami junto a su pareja, Matías Palleiro, y sus hijos, pero las vacaciones quedaron abruptamente alteradas por un episodio que la llenó de preocupación. La cantante denunció en sus redes sociales la desaparición del cochecito de su bebé Arturo y llegó a creer que había sido víctima de un robo.