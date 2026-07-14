Jimena Barón vivió un desesperante momento en un hotel de Miami: "Nos robaron"
La cantante compartió el angustiante momento que vivió durante sus vacaciones en Estados Unidos tras la desaparición del cochecito de su bebé.
Jimena Barón atraviesa unos días de descanso en Miami junto a su pareja, Matías Palleiro, y sus hijos, pero las vacaciones quedaron abruptamente alteradas por un episodio que la llenó de preocupación. La cantante denunció en sus redes sociales la desaparición del cochecito de su bebé Arturo y llegó a creer que había sido víctima de un robo.
La artista utilizó sus historias de Instagram para relatar, casi en tiempo real, el incómodo episodio. "Puse carteles por todo el hotel porque nos robaron el cochecito", contó, dejando en evidencia la incertidumbre que atravesaba mientras recorría las instalaciones del lugar en busca del objeto.
Más allá del valor material, Barón explicó que el verdadero inconveniente era la importancia que el cochecito tenía para trasladar con comodidad a su hijo durante el viaje. "Hay alguien acá que tiene mi cochecito", expresó, convencida de que alguien se lo había llevado.
La situación la llevó a desplegar una intensa búsqueda por los distintos sectores del hotel. Incluso decidió colocar avisos para intentar que quien lo hubiera tomado lo devolviera, en medio de un escenario de creciente zozobra e incredulidad.
El alivio llegó al despertar
Tras varias horas de angustia, la historia dio un giro inesperado. Al comenzar un nuevo día, Jimena se encontró con una escena que no imaginaba. "Acabo de abrir los ojos. El cochecito apareció. Lo deben haber dejado en la puerta de la habitación", reveló la cantante, todavía sorprendida por lo sucedido.
Aunque el desenlace fue positivo, Barón reconoció que nunca supo con certeza qué ocurrió durante la noche ni quién fue la persona que devolvió el cochecito.
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