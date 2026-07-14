L-Gante sorprendió con una nueva pasión lejos de la música: "Debe ser porque terminaré en MasterChef"

Por ahora no existe ninguna confirmación oficial sobre una eventual participación del músico en el exitoso reality gastronómico, aunque el comentario alcanzó para que muchos imaginaran al cantante compitiendo entre hornallas, sartenes y desafíos culinarios.

No sería extraño que una figura de su popularidad sea tentada por un formato de ese estilo. En los últimos años, los programas de cocina sumaron a numerosos artistas, deportistas y personalidades del espectáculo, convirtiéndose en una vidriera diferente para mostrar aspectos cotidianos y hasta insospechados de sus vidas.