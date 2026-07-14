L-Gante sorprendió con una nueva pasión lejos de la música: "Debe ser porque terminaré en MasterChef"
L-Gante mostró cómo prepara uno de sus platos favoritos, habló de su inesperada afición por la cocina y hasta lanzó un comentario sobre un posible futuro en MasterChef.
Acostumbrado a marcar tendencia con sus canciones, sus presentaciones y su intensa actividad en las redes sociales, L-Gante volvió a captar la atención de sus seguidores, aunque esta vez por un motivo completamente distinto: mostró su costado culinario y dejó en claro que la cocina se convirtió en uno de sus nuevos hobbies.
A través de una serie de videos publicados en sus redes, el referente de la cumbia 420 compartió el paso a paso de una cena que preparó para familiares y amigos. Mientras mezclaba ingredientes y supervisaba la cocción, reveló que no se trata de un entusiasmo pasajero. "Llevo un par de meses cocinando", contó el cantante, que explicó que fue aprendiendo recetas a partir de videos que encontró en internet.
En esta oportunidad, el menú elegido fue un pollo a la mostaza con miel, una preparación que, según confesó, se transformó en su especialidad. Con tranquilidad y sin perder el humor que lo caracteriza, fue mostrando cada detalle de la elaboración mientras recibía comentarios de quienes lo acompañaban.
Una vez servido el plato, llegó el momento de las devoluciones. Sus amigos calificaron la comida con un rotundo "10", aunque su mamá decidió descontracturar la escena con una respuesta que provocó risas."Dos", lanzó entre bromas, generando la inmediata reacción del artista y del resto de los presentes.
¿Un anticipo de MasterChef?
En medio del clima distendido, L-Gante dejó una frase que no pasó inadvertida y que rápidamente despertó especulaciones entre sus seguidores. "Debe ser porque terminaré en MasterChef", comentó entre risas.
Por ahora no existe ninguna confirmación oficial sobre una eventual participación del músico en el exitoso reality gastronómico, aunque el comentario alcanzó para que muchos imaginaran al cantante compitiendo entre hornallas, sartenes y desafíos culinarios.
No sería extraño que una figura de su popularidad sea tentada por un formato de ese estilo. En los últimos años, los programas de cocina sumaron a numerosos artistas, deportistas y personalidades del espectáculo, convirtiéndose en una vidriera diferente para mostrar aspectos cotidianos y hasta insospechados de sus vidas.
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