Bandana enfrenta un nuevo quiebre: la salida de Lissa Vera tras la fuerte interna

El show reciente, organizado por Muñoz, había generado expectativas de reencuentro estable. Las integrantes compartieron en redes sus ensayos, la preparación del espectáculo y la emoción de volver a cantar juntas éxitos como “Maldita Noche”, “Guapas”, “Muero de Amor”, “Nadie Como Yo” y “Llega la Noche”. Los videos se viralizaron rápidamente y despertaron nostalgia entre los fanáticos. Sin embargo, el entusiasmo duró poco: las tensiones internas volvieron a aflorar y todo indica que 2026 encontrará al grupo dividido una vez más.

Mientras sus compañeras intentan reorganizarse y sostener los compromisos ya pautados, el futuro de Bandana vuelve a quedar en suspenso, atravesado por sentimientos personales, diferencias históricas y un vínculo que, aunque poderoso en lo musical, demuestra ser frágil fuera del escenario.