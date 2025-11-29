Tras su cirugía, Lourdes de Bandana recibió el alta y lo anunció personalmente en sus redes sociales

Ya de regreso en su hogar, la cantante se grabó en modo selfie acompañada por una amiga y comentó: “Ya estamos acá, a pasarla bien, ya me dieron el alta. Obviamente tengo que empezar a caminar de a poquito”. En esa misma grabación, sumó con humor: “Vamos a desayunar unos huevos revueltos y a dormir todo el día porque no me puedo hacer mucho la loquita”, haciendo referencia al clima del sábado que invitaba al reposo.