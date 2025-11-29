Tras su cirugía, Lourdes de Bandana recibió el alta y lo anunció personalmente en sus redes sociales
La artista se sometió a una histerectomía y ahora se encuentra en su hogar para recuperarse. Así le contó a sus seguidores cómo vivió la intervención.
Este miércoles, Lourdes Fernández de Bandana ingresó al Sanatorio Finochietto para someterse a una histerectomía que implicó la extracción del útero y ambos ovarios.
En relación con la intervención, se trató de una operación de cierta complejidad realizada luego de detectársele tumores benignos. Antes de entrar al quirófano, la integrante de Bandana publicó una historia en Instagram donde dejó ver su urgencia por finalizar el proceso: “No doy más, quiero que llegue el ‘3,2,1 dormite’ y que me saquen esto de una vez”.
Más adelante, fue su mamá, Mabel López, quien llevó tranquilidad al contar ante las cámaras de Desayuno Americano (América TV) que el procedimiento había sido exitoso, además de detallar cómo se descubrió el quiste que comprometía uno de los ovarios y la gran cantidad de miomas presentes en el útero.
Ya de regreso en su hogar, la cantante se grabó en modo selfie acompañada por una amiga y comentó: “Ya estamos acá, a pasarla bien, ya me dieron el alta. Obviamente tengo que empezar a caminar de a poquito”. En esa misma grabación, sumó con humor: “Vamos a desayunar unos huevos revueltos y a dormir todo el día porque no me puedo hacer mucho la loquita”, haciendo referencia al clima del sábado que invitaba al reposo.
También aprovechó para reflexionar sobre el difícil camino recorrido y afirmó sentirse “con una nueva vida” y “con una nueva oportunidad”, lo que la tiene “muy feliz”.
Finalmente, la cantante dedicó unas palabras de agradecimiento a quienes la acompañaron a la distancia: “Gracias a todos los por mensajitos, estoy súper sorprendida y muy muy contenta con su amor. Les deseo un gran fin de semana para todos”.
