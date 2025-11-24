¿Se reconciliaron o todo fue prensa? El video que lanzaron Lourdes Fernández y Lissa Vera de Bandana

Bandana

Lourdes Fernández anunció una cirugía en medio del regreso de Bandana

En la previa al regreso de Bandana, Lourdes Fernández habló públicamente sobre su estado de salud y aseguró que está próxima a someterse a una intervención quirúrgica.

La cantante, que se preparaba para reencontrarse con el público junto a la icónica banda pop argentina, confirmó que afronta el proceso con calma y contención emocional, luego del escándalo que la tuvo como protagonista a ella y a su ex, Leandro García Gómez, quien fue detenido y acusado de privación ilegítima de la libertad.

Consultada sobre cómo se encuentra en este momento previo a la operación, Lourdes explicó con claridad el procedimiento que deberá enfrentar. “Me opero, me hago una histerectomia que es que me extraen el útero y los ovarios. Más todo lo que pasó y bueno, pero bien acompañada, así que muy bien”, expresó, dando a entender que atraviesa una etapa delicada, pero contenida.

lourdes bandana

Además, Lourdes reconoció el respaldo de sus compañeras de Bandana, a quienes define como un sostén emocional en este tramo de su vida. “La verdad que las chicas, las chicas, o sea fue más que evidente que estuvieron presentes. Mi familia”, destacó, dejando en claro que el reencuentro con el grupo llegó en un momento significativo.