Tras faltar a LAM, se conoció a través de su hermano el momento crítico que vive Lissa Vera
La ausencia de Lissa motivó a su hermano Jorge a hablar sobre su situación actual. Los detalles en la nota.
La ausencia de Bandana en LAM no pasó desapercibida. Lo que iba a ser una entrevista especial para promocionar el recital del domingo terminó convirtiéndose en un misterio cuando, desde las redes, anunciaron a último momento que la tan esperada visita se cancelaba. El faltazo provocó especulaciones inmediatas y la atención se dirigió directamente a una de las integrantes.
Para evitar que las versiones se multiplicaran, el hermano y representante de Lissa Vera, Jorge, decidió intervenir públicamente. Eligió hacerlo en el streaming Ya Fue Todo, donde reveló que la decisión no estaba vinculada a conflictos de agenda ni a cuestiones del grupo, sino a la salud de la artista. Allí explicó que la cantante enfrenta un momento delicado, directamente relacionado con lo ocurrido semanas atrás.
De acuerdo a su testimonio, Lissa no está en condiciones de asumir exposiciones mediáticas y debe enfocarse únicamente en el escenario: “Lissa no se siente muy bien, está pasando por una situación de salud que tiene que ver con una especie de estrés post traumático por la situación que vivió con Lourdes en su momento y con Leandro García Gómez”, afirmó. A esto sumó que “Todo eso la dejó desgastada y se está resguardando para cumplir su compromiso del show de Bandana. Va a los ensayos y nada más”.
Jorge fue enfático respecto a las prioridades actuales de la cantante. La energía disponible, aseguró, está reservada exclusivamente para poder presentarse en vivo junto a sus compañeras. Su situación no le permite afrontar ruedas de prensa, recorridas por estudios ni compromisos promocionales. Tal como expresó: “Lissa está entre lo principal y lo accesorio; lo principal es el compromiso asumido y los ensayos para que salga bien. Tiene poca energía y no está para hacer un itinerario de 12 horas. Ella me dice que físicamente no está bien y la cabeza no le da para eso”.
Lo que atraviesa Lissa, según remarcó su hermano, es consecuencia directa de lo ocurrido durante la desaparición de Lourdes Fernández, cuando decidió denunciar a Leandro García Gómez, exnovio de su compañera. Aquel episodio dejó secuelas que todavía persisten, tanto físicas como emocionales. Lo resumió sin rodeos: “Todo el mundo sabe lo que ella hizo por Lourdes: puso el cuerpo, sus recursos y arriesgó su integridad. Es algo que hoy le pasa factura y hay que cuidarla”.
Durante esa crisis, incluso la Justicia consideró necesario brindarle un botón antipánico para protegerla. Ese antecedente explica por qué su entorno tomó la decisión de preservarla y evitar cualquier desgaste innecesario.
