Tras faltar a LAM, se conoció a través de su hermano el momento crítico que vive Lissa Vera

Embed - Jotax Digital on Instagram: "URGENTE: “FÍSICAMENTE NO ESTÁ BIEN” CONFESÓ EL HERMANO DE LISSA VERA Mirá la nota completa en nuestro canal de YouTube Jotax Digital #YaFueTodo - Lunes a Viernes 10.30hs por YouTube #AleCastelo #BarbieGyalay #LissaVera #Lowrdez #Bandana" View this post on Instagram

Jorge fue enfático respecto a las prioridades actuales de la cantante. La energía disponible, aseguró, está reservada exclusivamente para poder presentarse en vivo junto a sus compañeras. Su situación no le permite afrontar ruedas de prensa, recorridas por estudios ni compromisos promocionales. Tal como expresó: “Lissa está entre lo principal y lo accesorio; lo principal es el compromiso asumido y los ensayos para que salga bien. Tiene poca energía y no está para hacer un itinerario de 12 horas. Ella me dice que físicamente no está bien y la cabeza no le da para eso”.