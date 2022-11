El video de Lowrdez de Bandana tras denunciar violencia de género

lourdes bandana violencia de genero

Este sábado por la noche, la cantante apareció en sus redes sociales para hacer un video y dejar un conmovedor mensaje. "Por consejo de mi abogado estoy subiendo esta historia para agradecerles. Hay mucha gente que no sé por qué no cree", comenzó diciendo entre lágrimas y con los moretones maquillados para poder taparlos.

"Estoy maquillada, hay una pericia, y lo último que quería era lastimar a alguien que yo amo. Estoy destruida porque el golpe es más por dentro que por afuera", siguió comentando.

Y, agregó: "Lo único que quiero decir es que no se queden, yo tardé un montón y no le deseó ningún mal, hasta me siento culpable".