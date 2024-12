Bárbara y Lola, la debilidad de Jorge Lanata: cómo era la relación entre el periodista y sus hijas

Sin embargo, la relación entre Jorge Lanata y sus hijas era muy cercana y se sabe que defenderán el patrimonio de su padre muy bien.

A lo largo de su vida, Jorge Lanata tuvo varias relaciones. Con dos de ellas, fue padre. En su vínculo con Andrea Rodríguez tuvo a Bárbara, mientras que con Sarah Stewart Brown tuvo a Lola.

Las dos decidieron mantener un perfil bajo, aunque en varias oportunidades demostraron públicamente el amor por su papá y la unión que tenían.

Bárbara Lanata se define en sus redes sociales como fotógrafa y creadora de contenido. En su perfil de Instagram tiene poco más de ocho mil seguidores y en algunos posteos aparece su papá, donde se puede ver la gran relación que tenían.

La jóven terminó su licenciatura en cinematografía en la Fundación Universidad del Cine. También es graduada del programa Periodismo Visual y Práctica Documental en el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York.

Por su parte, Lola, la menor, es más activa en redes sociales. Acumula 62 mil seguidores en Instagram y suele compartir muchos detalles de su día a día.

Embed - Barbara on Instagram: "Hace unos años, cuando vivía en NY y estudiaba fotografía documental, tenía una amiga japonesa que había hecho un trabajo fotográfico sobre la muerte de su padre. En ese momento me pareció rarísimo, no entendía cómo en un hospital, ella había podido disociar su relación y su dolor y conectar con la poca belleza del momento. Como para ese entonces mi papá ya había pasado por varias internaciones yo sabía que en las habitaciones de los hospitales es muy difícil pensar en otra cosa que no sea las ganas que tiene uno de salir de ahí lo más rápido posible. Hace mucho que no saco fotos que no sean pavadas del día con el celular. Para mí sacar fotos no es apretar un botón y ya, se tiene que generar algo en el ambiente, con las personas. Hoy en la habitación donde mi papá lleva dos meses internado se generó ese momento, ese en el que los que sacamos fotos sabemos que hay algo para contar, para mostrar. Hoy entendí a mi amiga. P.D: obviamente subo solo esta por un tema de privacidad, las demás me las guardo para mí."