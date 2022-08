Barbie Vélez desnuda en el teatro: la reacción de su marido

Sobre la reacción de Lucas, al verla sobre las tablas sin ropa, Barbie expresó: "Él vino el primer día. Él es muy bueno. Es un sol. Parece que yo se lo había exagerado más. Y me dijo 'no es tan grave'".

"Porque él me fumaba, cuando yo volvía de los ensayos llorando. Habrá dicho 'esta piba no sé qué va a hacer'. Pero me dijo 'es cero grave. Estás súper. Ameritaba'", agregó la hija de Nazarena Vélez, enamoradísima de su marido.

En ese marco, Barbie señaló: "Él no sabía con qué se iba a encontrar, y le encantó. Me bancó desde un principio, sin saber cómo era. No estaba envuelto en el libreto, en nada. En ese sentido, me parece fundamental tener una persona así. Una persona que no me limita. Él es lo más".

Muy cercana a su mamá, Barbie Vélez le contó a Gabriela Sobrado el rol fundamental que tuvo Nazarena Vélez, previo a tomar la decisión de aceptar la propuesta teatral, Despojo.

"A mi mamá le pareció que (el desnudo) estaba justificado. Ella obró de mánager. Charló con la producción, charló con el productor. 'Hasta este punto Barbie se siente cómoda', dijo. Yo, feliz. ¿Quién te va a cuidar mejor que tu madre? Yo me relajé mucho con ella", asumió Barbie.Y agregó: "Todavía no vio la función, porque ella está con un programa de tele a la misma hora. Ya lo va venir a ver".