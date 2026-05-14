Raphael agotó el Gran Rex y suma una nueva fecha en Buenos Aires
El artista español vendió todas las entradas para su show del 17 de octubre y confirmó una segunda presentación el 19 de octubre. Enterate de todos los detalles, en la nota.
El fenómeno de Raphael en Argentina sigue más vigente que nunca. Luego de agotar todas las localidades para su presentación del próximo 17 de octubre en el Teatro Gran Rex, el cantante español confirmó una nueva función para el 19 de octubre en el mismo escenario debido a la enorme demanda del público.
La noticia fue anunciada por Fénix Entertainment, productora encargada de los conciertos, que destacó el impresionante vínculo entre el artista y sus fanáticos argentinos. El nuevo show ya tiene sus entradas a la venta y se perfila como otro de los grandes eventos musicales del año.
Raphael vuelve a Buenos Aires con entradas agotadas
El regreso del artista se da después del éxito arrollador que tuvo en 2024 con su show sold out en el Movistar Arena. Ahora, Raphael vuelve a reencontrarse con el público local con “Raphaelísimo”, un espectáculo que repasa las canciones más emblemáticas de su carrera y también incluye composiciones de su disco “Ayer... aún”.
Durante el recital, el cantante interpreta clásicos como “Yo soy aquel”, “Mi gran noche” y “Escándalo”, temas que marcaron generaciones y lo convirtieron en una figura central de la música en español. Además, el show incorpora un homenaje a la chanson francesa a través de canciones inspiradas en artistas como Édith Piaf y Charles Aznavour.
Nacido en Linares, España, en 1943, Raphael construyó una trayectoria histórica con más de seis décadas de carrera, más de 100 millones de discos vendidos y reconocimientos internacionales que lo posicionan como uno de los artistas más importantes de habla hispana. En 2025, además, fue distinguido como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación.
Con una vigencia que atraviesa generaciones y una puesta en escena que mantiene intacta su esencia artística, la nueva fecha del 19 de octubre aparece como una de las últimas oportunidades para disfrutar en vivo de una de las figuras más emblemáticas de la música internacional.
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