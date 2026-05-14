Raphael agotó el Gran Rex y suma una nueva fecha en Buenos Aires

Nacido en Linares, España, en 1943, Raphael construyó una trayectoria histórica con más de seis décadas de carrera, más de 100 millones de discos vendidos y reconocimientos internacionales que lo posicionan como uno de los artistas más importantes de habla hispana. En 2025, además, fue distinguido como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación.

Con una vigencia que atraviesa generaciones y una puesta en escena que mantiene intacta su esencia artística, la nueva fecha del 19 de octubre aparece como una de las últimas oportunidades para disfrutar en vivo de una de las figuras más emblemáticas de la música internacional.