Barbie Vélez reveló el sexo de su bebé y los posibles nombres

Barbie Velez

Sin embargo, advirtió que junto al hijo de Fabián Rodríguez piensan tener más hijos, y en el caso de que sea una niña, se llamaría Mía.

Sobre cómo se enteró de su embarazo, contó que "Como estaba con un tema hormonal pensé que iba a buscar y que iba a tardar bastante tiempo (en quedar embarazada) … No me indisponía, pero era algo que suele pasar, y en mi cuerpo era normal. Entonces, no me llamó la atención", continuó.

Durante el ciclo que conduce Ángel de Brito, la artista recibió una visita muy especial, la de su papá, Alejandro Pucheta, que repasó no sólo el momento en que recibió la noticia, sino que habló también de los momentos que vivió con Nazarena en el pasado, cuando con mucha madurez decidieron separarse.