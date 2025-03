Barby Silenzi salió al cruce de versiones de ruptura con El Polaco: qué dijo

En medio de tantas especulaciones, Barby Silenzi rompió el silencio y en una nota con el programa de América, despejo todo tipo de dudas.

Al ser consultada por su separación, la bailarina respondió con gran impronta: “¿Qué separación, vos estás separado?”, le consultó al notero, negó rotundamente el quiebre en la pareja y ante la pregunta directa de si estaba separada añadió “¿Cuándo -me separé-, que no me enteré?”.

Luego, sobre los rumores de infidelidad, Silenzi se mostró sorprendida por demás y se preguntó: “¿Infiel? ah, no me acuerdo”. Además, se mostró feliz y sostuvo que está de novia “con El Pola” y negó cualquier tipo de crisis en la relación.

“Quizás, como no subimos (...) Nosotros tomamos la decisión de no subir tantas fotos juntos, porque la gente es tan mala, y nos tira tanta mala onda, preferimos ir tranqui. Los fans y demás empiezan a ver que no compartimos imágenes y habrán enviado mensajes”, explicó la bailarina.

“Estamos conviviendo”, afirmó Silenzi y se mostró esperanzada ante alguna posibilidad de compromiso: “La estoy remando en dulce de leche, pero ya va a llegar”.

Barby Silenzi DESMINTIÓ SU SEPARACIÓN DEL POLACO



El Polaco y Barby Silenzi fueron interrumpidos mientras hacían el amor

Sin embargo, antes de que esto suceda, en su programa de streaming en Bondi Live, Ángel de Brito decidió llamar a El Polaco para constatar si era verdad que estaban separados, pero la respuesta sorprendió a todos.

“¡Angelito! Estábamos haciendo el amor, para el amor no hay horarios”, se lo escuchó decir al cantante, quien despejó todas las dudas sobre su presente sentimental con la bailarina.