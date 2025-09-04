Bautista Vicuña dejó expuesta a Pampita al aire: "Medio floja"

A lo que la conductora lejos de enojarse reaccionó con humor y agregó: “Bueno, pero compenso con otras cosas, amo a todas las nueras, a todas. Es importante, ¿eh? Las mimo, las amo”.

El motivo detrás del enojo de Wanda Nara con Pampita en medio de su enfrentamiento con la China Suárez

Wanda Nara Pampita China Suárez

El conflicto entre Wanda Nara y la China Suárez arrastra varios capítulos desde que la actriz confirmó su romance con Mauro Icardi. Instalados en Turquía y compartiendo vida en pareja, ambos alimentaron aún más la distancia con la empresaria, que no deja de estar en el centro de la polémica.

En ese marco, durante el programa Puro Show (El Trece), Angie Balbiani reveló la razón por la cual Wanda estaría irritada con Pampita, justo en plena disputa mediática con la actual pareja de su ex. Según la panelista, el trasfondo tendría que ver con cuestiones de trabajo y una supuesta rivalidad profesional.

Balbiani detalló que la conductora de MasterChef Celebrity sospecha que ciertos rumores sobre ella habrían surgido de la propia Carolina “Pampita” Ardohain, íntima amiga de Balbiani. La teoría de Wanda se relacionaría con un interés de la modelo en ocupar el puesto televisivo que hoy ella mantiene.

"Quiero creer que esto es una mentira pero dirían, todo muy potencial, que Wanda cree que yo tengo un hostigamiento personal con ella porque Pampita querría tener el puesto de trabajo que tiene ella", expresó la panelista al contar la versión.

"¿No es genial? Lo cuento como un chiste porque quiero creer que Wanda no tiene ese pensamiento", agregó sorprendida. En ese momento, su compañera Fernanda Iglesias sumó: "Esas teorías conspirativas son muy comunes en el ambiente".

Para despejar dudas sobre su rol, Balbiani fue tajante: "La gente se cree que yo soy Felicitas de Rebelde Way, que no puedo tener personalidad propia". Y respecto a la disputa mediática entre Wanda, la China y Mauro Icardi, aclaró: "Lo que no entienden es que yo no voy a favor de la China y Mauro, yo estoy contando información, lo que pasa es que incomoda y yo lo entiendo".

La periodista cerró su descargo con una precisión importante: "No tenemos la prueba aún de que Wanda haya dado esa orden", en referencia al supuesto ejército de trolls que, según versiones, la empresaria usaría para atacar en redes a la China Suárez.