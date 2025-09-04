Bautista Vicuña dejó expuesta a Pampita al aire: "Medio floja"
El hijo mayor de Pampita, participó en Los 8 escalones y dejó a todos sorprendidos con una confesión sobre su mamá. Qué sucedió al aire, en la nota.
Este miércoles, Bautista Vicuña volvió a decir presente en Los 8 escalones y generó un momento divertido al aire al dejar expuesta a su mamá, Pampita, con una confesión sobre su habilidad en la cocina.
La situación se desencadenó cuando la conductora planteó: “Según una encuesta realizada en 2012 en Inglaterra por Food Network, ¿qué porcentaje de hombres considera que su pareja se siente bajo presión por cumplir las habilidades culinarias de la suegra? ¿5 por ciento, 10 por ciento o 15 por ciento?”
Para contextualizar la consigna, Pampita explicó: “Participaron 2 mil hombres adultos en pareja. Eran residentes de Inglaterra, algunos decían que había una rivalidad entre su pareja y su madre, es decir suegra y nuera, ahí la cosa estaba complicada. Varios respondieron que la comida de su madre era mucho más rica que la de su pareja”.
Con un gesto pícaro, la modelo se dirigió a su hijo mayor y le preguntó: “¿Mamá es buena suegra o no?”. “Mi mamá es rebuena suegra”, respondió Bautista sin dudar.
Curiosa por conocer más, Pampita quiso saber cómo la veía en la cocina: “Soy rebuena suegra, pero en la cocina, Bauti, ¿qué onda?”. El joven no se guardó nada: “Sí, en la cocina está medio floja”.
A lo que la conductora lejos de enojarse reaccionó con humor y agregó: “Bueno, pero compenso con otras cosas, amo a todas las nueras, a todas. Es importante, ¿eh? Las mimo, las amo”.
El motivo detrás del enojo de Wanda Nara con Pampita en medio de su enfrentamiento con la China Suárez
El conflicto entre Wanda Nara y la China Suárez arrastra varios capítulos desde que la actriz confirmó su romance con Mauro Icardi. Instalados en Turquía y compartiendo vida en pareja, ambos alimentaron aún más la distancia con la empresaria, que no deja de estar en el centro de la polémica.
En ese marco, durante el programa Puro Show (El Trece), Angie Balbiani reveló la razón por la cual Wanda estaría irritada con Pampita, justo en plena disputa mediática con la actual pareja de su ex. Según la panelista, el trasfondo tendría que ver con cuestiones de trabajo y una supuesta rivalidad profesional.
Balbiani detalló que la conductora de MasterChef Celebrity sospecha que ciertos rumores sobre ella habrían surgido de la propia Carolina “Pampita” Ardohain, íntima amiga de Balbiani. La teoría de Wanda se relacionaría con un interés de la modelo en ocupar el puesto televisivo que hoy ella mantiene.
"Quiero creer que esto es una mentira pero dirían, todo muy potencial, que Wanda cree que yo tengo un hostigamiento personal con ella porque Pampita querría tener el puesto de trabajo que tiene ella", expresó la panelista al contar la versión.
"¿No es genial? Lo cuento como un chiste porque quiero creer que Wanda no tiene ese pensamiento", agregó sorprendida. En ese momento, su compañera Fernanda Iglesias sumó: "Esas teorías conspirativas son muy comunes en el ambiente".
Para despejar dudas sobre su rol, Balbiani fue tajante: "La gente se cree que yo soy Felicitas de Rebelde Way, que no puedo tener personalidad propia". Y respecto a la disputa mediática entre Wanda, la China y Mauro Icardi, aclaró: "Lo que no entienden es que yo no voy a favor de la China y Mauro, yo estoy contando información, lo que pasa es que incomoda y yo lo entiendo".
La periodista cerró su descargo con una precisión importante: "No tenemos la prueba aún de que Wanda haya dado esa orden", en referencia al supuesto ejército de trolls que, según versiones, la empresaria usaría para atacar en redes a la China Suárez.
