Jacob Elordi y Margot Robbie se unen en "Cumbres Borrascosas": todos los detalles

La película tiene programado su estreno para febrero de 2026 y ya ha comenzado a generar un gran revuelo con el lanzamiento reciente de su primer póster y tráiler, ofreciendo un primer vistazo a la intensidad y el drama que rodearán a los protagonistas. La elección de Jacob Elordi como Heathcliff y Margot Robbie como Catherine es, sin duda, una apuesta audaz y fascinante. Con su imponente presencia en pantalla, Elordi se perfila como un Heathcliff perfecto, capaz de transmitir tanto la brutalidad como la vulnerabilidad de un hombre consumido por la venganza y el amor.