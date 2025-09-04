Jacob Elordi y Margot Robbie se unen en "Cumbres Borrascosas": todos los detalles
Protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, el film se estrena en febrero del 2026. Los detalles del film y todo lo que debes conocer.
El legado de Emily Brontë en la literatura es tan imponente como el páramo que describe en su obra maestra, "Cumbres Borrascosas". Publicada en 1847, la novela se convirtió en un pilar del romanticismo inglés, un relato oscuro y apasionado que ha cautivado a lectores por generaciones. La historia del amor tormentoso entre la indómita Catherine Earnshaw y el enigmático Heathcliff, con su atmósfera gótica y sus personajes complejos, ha trascendido el tiempo, consolidándose como uno de los clásicos más importantes y magnéticos de la literatura universal.
Su influencia en la cultura pop y en el cine es innegable, con innumerables adaptaciones que han intentado capturar su esencia. Ahora, los amantes del cine y la literatura se preparan para una nueva y esperada versión de este clásico. Warner Bros. ha anunciado una nueva adaptación cinematográfica que promete ser un evento cultural, con un elenco que genera enormes expectativas: Jacob Elordi y Margot Robbie.
La película tiene programado su estreno para febrero de 2026 y ya ha comenzado a generar un gran revuelo con el lanzamiento reciente de su primer póster y tráiler, ofreciendo un primer vistazo a la intensidad y el drama que rodearán a los protagonistas. La elección de Jacob Elordi como Heathcliff y Margot Robbie como Catherine es, sin duda, una apuesta audaz y fascinante. Con su imponente presencia en pantalla, Elordi se perfila como un Heathcliff perfecto, capaz de transmitir tanto la brutalidad como la vulnerabilidad de un hombre consumido por la venganza y el amor.
Por su parte, la versatilidad de Robbie le permitirá capturar la naturaleza salvaje y el espíritu indomable de Catherine. La combinación de estos dos talentos en la cima de sus carreras promete un romance explosivo y una versión que, gracias a su química en pantalla, podría convertirse en la adaptación definitiva de esta historia atemporal que sigue siendo un hito en la historia literaria.
