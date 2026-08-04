Revelaron cuánto cobrará Pampita por ir a PH: Podemos Hablar y sorprendió a todos

Además de Pampita, la mesa del estreno estará integrada por Yanina Latorre, Diego Leuco, Martín Cirio y La Joaqui, quienes compartirán anécdotas y experiencias personales en el clásico formato del programa.

Hasta el momento, ni Pampita ni la producción de PH: Podemos Hablar realizaron declaraciones públicas sobre la cifra mencionada por Ángel de Brito, por lo que la información surge exclusivamente de lo revelado por el periodista en sus redes sociales y programas.

La participación de Pampita en el debut de la nueva temporada genera una gran expectativa, ya que suele ser una de las figuras más buscadas para este tipo de formatos por las repercusiones que generan sus declaraciones