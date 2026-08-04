Revelaron cuánto cobrará Pampita por ir a PH: Podemos Hablar y sorprendió a todos
Ángel de Brito contó que la modelo habría cerrado un acuerdo especial para participar del primer programa de la nueva temporada del ciclo de Andy Kusnetzoff.
Pampita volverá a la televisión con una participación especial en el estreno de una nueva temporada de PH: Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida por un detalle que rápidamente generó repercusión: habría acordado un importante cachet para asistir a la grabación.
La información fue revelada por Ángel de Brito, quien aseguró que la modelo será la única invitada que cobrará por participar del debut del ciclo, cuya grabación está prevista para este jueves.
Cuánto cobrará Pampita por participar de PH
Según contó el conductor de LAM, Pampita percibirá 10 mil dólares por asistir al primer programa de la temporada.
"A Pampita le pagaron y va. Va Yanina Latorre, Diego Leuco, Martín Cirio, La Joaqui... se graba este jueves. Todos van gratis, pero Pampita te cobra. Cobra 10 lucas", aseguró De Brito al revelar las condiciones del acuerdo.
De acuerdo con el periodista, el resto de las figuras convocadas aceptó participar sin percibir un cachet, tal como suele ocurrir con los invitados al ciclo de Telefe. Esa diferencia fue la que llamó la atención y despertó comentarios en redes sociales.
Además de Pampita, la mesa del estreno estará integrada por Yanina Latorre, Diego Leuco, Martín Cirio y La Joaqui, quienes compartirán anécdotas y experiencias personales en el clásico formato del programa.
Hasta el momento, ni Pampita ni la producción de PH: Podemos Hablar realizaron declaraciones públicas sobre la cifra mencionada por Ángel de Brito, por lo que la información surge exclusivamente de lo revelado por el periodista en sus redes sociales y programas.
La participación de Pampita en el debut de la nueva temporada genera una gran expectativa, ya que suele ser una de las figuras más buscadas para este tipo de formatos por las repercusiones que generan sus declaraciones
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