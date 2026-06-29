Becky G presentó "Patrona" y anunció su nuevo álbum "Baraja Bendita"
La artista lanzó su nuevo single como adelanto de su próximo disco y promete mostrar una faceta más personal.
Becky G continúa construyendo una nueva etapa en su carrera musical. La artista presentó “PATRONA”, su nuevo sencillo lanzado a través de RCA Records, y confirmó la llegada de su próximo álbum de estudio, “BARAJA BENDITA”, que estará disponible el 14 de agosto de 2026.
La canción representa una declaración de seguridad, independencia y confianza en sí misma. A través de una base marcada por percusiones fuertes, una interpretación potente y una letra con mucha actitud, Becky refleja la mentalidad que atraviesa este nuevo proyecto: tomar sus propias decisiones y ser protagonista de su historia.
“PATRONA” es el tercer adelanto de “BARAJA BENDITA”, un álbum en el que la cantante explora conceptos como la evolución personal, la identidad y la libertad creativa. El trabajo busca mostrar una versión más auténtica de Becky, conectando sus raíces mexicanas y estadounidenses a través de canciones en español e inglés.
Un videoclip con una fuerte impronta visual
El videoclip oficial de “PATRONA” fue dirigido por Pedro Artola y filmado en Nueva York. La producción se desarrolla dentro de un gimnasio de estilo clásico y muestra a Becky atravesando momentos de entrenamiento, preparación y reflexión, con el foco puesto en el esfuerzo que existe detrás del éxito.
Además, el video cuenta con la presencia de PATRÓN Tequila, integrada dentro de la historia visual, como parte de la colaboración que la artista mantiene con la marca.
Antes de este lanzamiento, Becky G ya había presentado otros adelantos del disco con “EPA” y “MARATHON”, canciones que comenzaron a revelar el universo de “BARAJA BENDITA”.
Más allá de la música, la cantante también continúa expandiendo su presencia en otros ámbitos. Recientemente fue vinculada al mundo del fútbol por su conexión con el deporte desde joven y por su participación como inversora de Angel City FC, además de su presencia en eventos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA.
Con este nuevo lanzamiento, Becky G abre una nueva etapa artística donde vuelve a poner en primer plano sus raíces, su historia y una identidad que busca trascender géneros y fronteras.
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