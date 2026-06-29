Becky G presentó "Patrona" y anunció su nuevo álbum "Baraja Bendita"

Además, el video cuenta con la presencia de PATRÓN Tequila, integrada dentro de la historia visual, como parte de la colaboración que la artista mantiene con la marca.

Antes de este lanzamiento, Becky G ya había presentado otros adelantos del disco con “EPA” y “MARATHON”, canciones que comenzaron a revelar el universo de “BARAJA BENDITA”.

Más allá de la música, la cantante también continúa expandiendo su presencia en otros ámbitos. Recientemente fue vinculada al mundo del fútbol por su conexión con el deporte desde joven y por su participación como inversora de Angel City FC, además de su presencia en eventos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA.

Con este nuevo lanzamiento, Becky G abre una nueva etapa artística donde vuelve a poner en primer plano sus raíces, su historia y una identidad que busca trascender géneros y fronteras.