Revelan los motivos que llevaron a Fito Páez y Sofía Gala a poner fin a su relación
Aparentemente, la pareja venía atravesando una crisis. Según trascendió, algunas diferencias vinculadas a los tiempos del músico fueron determinantes.
Aseguran que la relación entre Fito Páez y Sofía Gala llegó a su fin después de varios meses de romance. La noticia sorprendió al mundo del espectáculo, ya que ambos habían mostrado públicamente la buena sintonía que mantenían y habían compartido distintos proyectos.
Sin embargo, en las últimas horas trascendieron cuáles habrían sido los motivos que llevaron al distanciamiento. La información fue dada a conocer por Karina Iavícoli en LAM, donde aseguró que la separación habría estado relacionada con una serie de situaciones que generaron incomodidad en Sofía Gala.
El viaje de Fito Páez que habría provocado el conflicto
Según la periodista, uno de los episodios que habría marcado un antes y un después fue un viaje que Fito realizó a Bariloche acompañado por colegas y amigas, entre ellas Juliana Gattas y Dolores Fonzi.
La presencia de otras mujeres cercanas al músico habría generado malestar en Sofía Gala. De acuerdo con esta versión, la actriz no habría tomado bien la situación y ese episodio habría profundizado una crisis que ya existía dentro de la pareja.
Iavícoli también señaló que Fito Páez tiene numerosas amigas mujeres y mantiene vínculos muy estrechos con distintas colegas, una característica de su personalidad que habría generado algunos conflictos en la relación.
Celos y una difícil convivencia de agendas
Los celos no serían el único motivo. Otro de los factores que habría pesado en la decisión de tomar caminos separados sería la dificultad para compatibilizar las agendas.
Tanto Fito como Sofía Gala atraviesan momentos de mucha actividad profesional. El músico continúa con sus compromisos vinculados a su carrera y sus presentaciones, mientras que la actriz estuvo abocada durante los últimos meses a distintos proyectos, entre ellos la serie sobre la vida de su madre, Moria Casán. La falta de tiempo para compartir y las diferencias en las rutinas habrían contribuido al desgaste del vínculo.
Las señales que anticiparon la separación
En las últimas semanas también aparecieron algunas señales que alimentaron los rumores de crisis. Según trascendió, Fito Páez no habría acompañado a Sofía Gala en algunos momentos importantes para ella. Entre ellos, el festejo por la finalización de las grabaciones de la serie sobre Moria Casán y su cumpleaños. Esas ausencias habrían sido interpretadas como una señal de que la relación ya no atravesaba su mejor momento.
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