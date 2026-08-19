Revelan los motivos que llevaron a Fito Páez y Sofía Gala a poner fin a su relación

Celos y una difícil convivencia de agendas

Los celos no serían el único motivo. Otro de los factores que habría pesado en la decisión de tomar caminos separados sería la dificultad para compatibilizar las agendas.

Tanto Fito como Sofía Gala atraviesan momentos de mucha actividad profesional. El músico continúa con sus compromisos vinculados a su carrera y sus presentaciones, mientras que la actriz estuvo abocada durante los últimos meses a distintos proyectos, entre ellos la serie sobre la vida de su madre, Moria Casán. La falta de tiempo para compartir y las diferencias en las rutinas habrían contribuido al desgaste del vínculo.

Las señales que anticiparon la separación

En las últimas semanas también aparecieron algunas señales que alimentaron los rumores de crisis. Según trascendió, Fito Páez no habría acompañado a Sofía Gala en algunos momentos importantes para ella. Entre ellos, el festejo por la finalización de las grabaciones de la serie sobre Moria Casán y su cumpleaños. Esas ausencias habrían sido interpretadas como una señal de que la relación ya no atravesaba su mejor momento.