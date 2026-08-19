La serie de Moria Casán es todo un éxito: así le fue en cifras en su estreno

Para recrear las distintas épocas se emplearon 29 locaciones, divididas en 19 espacios reales y 10 escenarios construidos desde cero. En las secuencias teatrales, la producción ambientó salas históricas como el Teatro Astral, el Teatro Metropolitan y el Teatro Gran Rivadavia, utilizando hasta 300 extras por día.

El área de vestuario, bajo la supervisión de Florencia Tellado, confeccionó 26 diseños exclusivos y coordinó 108 cambios de ropa entre las actrices encargadas del personaje: 49 para Sofía Gala, 32 para Griselda Siciliani, 20 para Cecilia Roth, 3 para Casán en el presente y 4 para la etapa de la infancia. La labor de maquillaje implicó dos horas diarias de caracterización por jornada, valiéndose de 15 pelucas alquiladas y 12 piezas capilares originales aportadas por la propia diva.

Por último, la banda de sonido disponible en la plataforma "Spotify" reúne 15 temas licenciados, entre los que figuran canciones como "I Will Survive", "Ti Amo", "A mi manera", "Rumba Samba Mambo", "Let's Get Loud", "Kill Your Sons" y "Me dicen la Pantera", sumado a la interpretación de "Momentismo absoluto" a cargo de Lula y Marilina Bertoldi.