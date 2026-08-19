La serie de Moria Casán es todo un éxito: así le fue en cifras en su estreno
A solos días de su estreno, la serie de la One es un éxito a nivel global. Conocé todos los detalles en números y cuáles fueron sus ganancias.
Tras su lanzamiento el pasado viernes 14 de agosto, la ficción inspirada en la trayectoria de Moria Casán consolidó los contenidos de origen nacional. El proyecto audiovisual generó puestos de trabajo para el sector artístico, promoviendo el talento de los profesionales locales y llevando una narrativa arraigada en la cultura argentina hacia la audiencia global.
Durante sus primeras jornadas en el catálogo del servicio de entretenimiento, el título ingresó al ranking de las diez series de habla no inglesa más vistas en el mundo, acumulando 1,6 millones de reproducciones. La producción trepó hasta el primer puesto del listado de preferencia en Argentina y Uruguay, reflejando la repercusión de la figura mediática en la región.
Ante el impacto alcanzado por la obra audiovisual, la propia conductora compartió sus sensaciones sobre la respuesta afectiva de los espectadores. La artista analizó la huella emocional transmitida a través de la pantalla, señalando: “Hay algo que ocurrió con la serie que es una revolución sensorial, una revolución de sentimientos. La gente se acerca no solo para felicitarme, sino para contarme lo que le pasó, cómo la atravesa y la emocionó. En esta época de amores líquidos, que algo que sucede a través de una pantalla tenga el poder de atravesarte hasta sentir que no hay una pantalla de por medio, me honra”.
A su vez, la vedette profundizó sobre el significado del concepto de éxito aplicado a este proyecto en particular, argumentando que: “Un éxito es una cosa y un suceso es otra: esto es un suceso. Y hay algo que me dice la gente que para mí lo resume todo: ‘yo te invoco’. Que alguien te diga que te invoca para su vida… ya está, hemos logrado todo”.
La realización de los ocho capítulos de la serie abarcó 68 jornadas de filmación, requiriendo el trabajo de 110 técnicos, 239 interpretes y 1.385 extras. La narrativa abarca diferentes etapas de la protagonista mediante cuatro actuaciones, a cargo de Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani, Cecilia Roth y la participación de la mismísima Casán.
Para recrear las distintas épocas se emplearon 29 locaciones, divididas en 19 espacios reales y 10 escenarios construidos desde cero. En las secuencias teatrales, la producción ambientó salas históricas como el Teatro Astral, el Teatro Metropolitan y el Teatro Gran Rivadavia, utilizando hasta 300 extras por día.
El área de vestuario, bajo la supervisión de Florencia Tellado, confeccionó 26 diseños exclusivos y coordinó 108 cambios de ropa entre las actrices encargadas del personaje: 49 para Sofía Gala, 32 para Griselda Siciliani, 20 para Cecilia Roth, 3 para Casán en el presente y 4 para la etapa de la infancia. La labor de maquillaje implicó dos horas diarias de caracterización por jornada, valiéndose de 15 pelucas alquiladas y 12 piezas capilares originales aportadas por la propia diva.
Por último, la banda de sonido disponible en la plataforma "Spotify" reúne 15 temas licenciados, entre los que figuran canciones como "I Will Survive", "Ti Amo", "A mi manera", "Rumba Samba Mambo", "Let's Get Loud", "Kill Your Sons" y "Me dicen la Pantera", sumado a la interpretación de "Momentismo absoluto" a cargo de Lula y Marilina Bertoldi.
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