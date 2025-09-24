Luis Brandoni suspendió su obra y generó alarma por su estado de salud: cómo está

El reconocido actor Luis Brandoni, de 85 años, encendió señales de alerta entre sus seguidores luego de que se confirmara la suspensión de la función programada para este martes por la noche. El intérprete debía salir a escena con la obra “¿Quién es quién?”, que comparte cartel con Soledad Silveyra en el Teatro Liceo, pero un problema de salud lo obligó a dar un paso al costado.