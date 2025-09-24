Luis Brandoni suspendió su obra y generó alarma por su estado de salud: cómo está
El actor protagoniza “¿Quién es quién?” junto a Soledad Silveyra en el Teatro Liceo. Qué le pasó
El reconocido actor Luis Brandoni, de 85 años, encendió señales de alerta entre sus seguidores luego de que se confirmara la suspensión de la función programada para este martes por la noche. El intérprete debía salir a escena con la obra “¿Quién es quién?”, que comparte cartel con Soledad Silveyra en el Teatro Liceo, pero un problema de salud lo obligó a dar un paso al costado.
La noticia fue comunicada de manera oficial a través de la cuenta de Multiteatro en la red social X –antes Twitter–, donde se informó que el artista atraviesa un cuadro de “indisposición física”. La publicación aclaró que, debido a esa circunstancia, la función prevista no pudo desarrollarse como estaba estipulado, pese a que el público ya aguardaba en la sala.
Frente a esta situación inesperada, los organizadores remarcaron que quienes adquirieron sus entradas podrán acceder a un reintegro o bien utilizarlas en próximas fechas, ya disponibles en el sistema habitual de venta. De este modo, se buscó llevar tranquilidad a los espectadores que habían colmado la capacidad del teatro para disfrutar de la obra.
Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial sobre la condición de Brandoni, aunque trascendió que se encuentra bajo observación y acompañado por su círculo cercano. El hecho despertó preocupación en el ambiente artístico, ya que el actor es una de las figuras más queridas y activas de la escena nacional, con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión.
