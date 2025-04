Ben Affleck, Jon Bernthal y el elenco de "El Contador 2" presentaron la película

"Christian Wolff (Ben Affleck) tiene un don para resolver problemas complejos. Cuando asesinan a un viejo conocido —quien deja un mensaje críptico para “encontrar al contador”—, Wolff se siente obligado a resolver el caso. Al darse cuenta de que se necesitan medidas más extremas, Wolff recluta a su hermano, de quien está distanciado y es muy letal, Brax (Jon Bernthal), para que le ayude. En colaboración con Marybeth Medina (Cynthia Addai-Robinson), subdirectora del Tesoro de Estados Unidos, descubren una conspiración mortal y se convierten en objetivo de una red de asesinos despiadados que no se detendrán ante nada para mantener sus secretos enterrados", señala su sinopsis.

Tal es así que, durante la conferencia de prensa virtual a la que minutouno.com tuvo acceso, los protagonistas así como hicieron mención a su historia, también revelaron detalles de por qué eligieron regresar a esta secuela, en especial Ben Affleck.

La conferencia de prensa con el elenco de El Contador 2

Luego de ser presentados y más que emocionados por el estreno, quien comenzó hablando fue Ben Affleck, quien no solamente es el protagonista, sino también uno de los productores. El multifacético artista reveló por qué volvió a interpretar a Christian y qué le llamó la atención de esta secuela. "Esta es una película que, después del éxito de la primera, yo estaba muy orgulloso, pero tenía una vida más larga en términos de cómo los comentarios de la vida real que recibo de la gente, que me la mencionaban cuando se me acercaban y definitivamente estaba consciente que esa película parecía que todavía se estaba viendo", comenzó diciendo.

Después de esto, agregó: "Creo que también es el hecho de que el streaming realmente comenzó a despegar después de esta película. Así que la gente tuvo la oportunidad de elegir qué películas van a ver y ese tipo de cosas". En ese sentido, también fue enfático sobre el personaje: "Y también me encanta Christian, realmente disfruté interpretándolo. Gavin (el director) y yo nos sentimos muy atraídos por la idea de traer a Jon de vuelta y ampliar eso, porque ambos realmente pensamos que este tipo es fabuloso y nos encanta y creo que ambos sentimos que había mucho más por hacer".

"Éramos muy conscientes de que no queríamos repetirlo, no queríamos dejar de lado al primero, pero no queríamos que sea igual", cerró el actor. Entonces fue Gavin O Connor quien tomó la palabra, contando cuándo decidió qué aspectos de la primera parte quería continuar y cuáles cambiar en la segunda. "Fueron muchos giros a la izquierda y solo intenté recargar el tanque de una manera muy diferente y quería reciclar lo mismo que hicimos en la primera película, así que era solo una cuestión de cómo empezamos a recrear o crear un nuevo personaje que sea recrear el personaje de una manera para ponerlos a ambos en un viaje diferente", comenzó el cineasta.

Asimismo, afirmó: "Y lo más importante, y tenemos estas conversaciones siempre, solo quiero divertirme, hacer una película que sea divertida y entretenida y poner a la gente en los asientos, que vayan a un cine, las luces se apaguen y tener una experiencia comunitaria en la que salgan y digan que fue una película genial". Tras él, quien tomó el micrófono fue Jon Bernthal quien contó cómo le impactó conocer la versión antagónica que le tocó interpretar en esta ocasión.

"No sé si alguna vez me dijeron eso (de la versión antagónica), fue un cambio de bebé. Pero la escritura de Bill es tan increíblemente fuerte y Gav y yo somos muy cercanos, así que para mi trabajar con él siempre será reducirlo y tratar de llegar a la verdad del personaje. Y no queda piedra sin remover. Fue una emoción para mi volver y con Ben es solo, simplemente sucedió de esa manera", destacó el actor quien también dijo: "Además fui muy apoyado por ambos para dejar que los momentos con Ben perduren y dejar que existan de forma natural y jugar con los momentos entre los ritmos. Es increíble, divertido, él domina este personaje de tal manera que puedes amar, pero también pueden volverte loco desde el punto de vista correcto".

Entonces, quien tomó la palabra fue Cynthia Adai-Robinson, otra de las que regresa a su personaje. La actriz habló del cambio que tiene en esta segunda entrega. "Creo que siempre vi a Mary Beth como una especie del punto de entrada para la audiencia porque ella está observando y viendo todas las cosas desarrollarse a su alrededor, y reaccionando en especie", declaró primero. Después, sobre su regreso fue tajante: "Estaba nerviosa, estaba un poco fuera de mi profundidad en cierto modo, solo tratando de presentar como si no lo estuviera, que creo que para Mary Bath fue una situación similar y aquí estamos, ocho años después. Cuando empezamos con la secuela y Mary ha evolucionado, para mí como persona y actriz, sentí que también había crecido y estaba bien".

Por su parte, Daniella Pineda, una de las nuevas del elenco, reveló: "Esto es definitivamente como el siguiente nivel en mi carrera. No es necesariamente un personaje que veas todo el tiempo, siento que está cambiando un poco". Luego, cerró: "Hay algo realmente convincente en ver un depredador hacer lo suyo al mismo tiempo. Sentí que hay más para ella, hay más capas ahí, así que ella no es solo una asesina fría como una piedra, es un tipo de roles que me gustaría ver que más mujeres interpretan".

Y así es cómo los actores de "El Contador 2" junto con su director presentaron lo que será una de las películas más entretenidas marcando uno de los regresos más esperados de Ben Affleck.

