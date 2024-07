Benito Fernández habló sobre su salud mental: "Fue el peor momento de mi vida"

Luego aseguró: "Venía remándola en dulce de leche con la situación país. Tampoco le quiero echar toda la culpa a manejos que uno no sabe por ser creativo. Se me juntaron muchas cosas, el tener que cerrar Benito y cerrar los locales es muy duro, aparte hay cuestiones personales".

Benito Fernandez

Y explicó: "Me agarró como un ataque de estrés, de pánico, de todo un poco, con angustia y depresión. Los médicos me aconsejaron internarme en la clínica Avril".

Según contó, tomar la decisión de internarse no fue fácil para Benito. "Fue muy difícil cerrar los locales porque era tener que despedir chicas que están conmigo hace muchos años, y la verdad que eso me detonó. Tuve un problema también de corazón, me desmayé. Tuve como un episodio que exploté y por eso me interné y los dejé a mis hijos con un quilombo tremendo. Les pido perdón", reveló.

Luego se refirió a un video que mostraron en la tv en el que aparece su hijo Lucas echando a una de las empleadas: "No fue la mejor manera. Él pudo hacer lo que pudo, sin experiencia. Ahora yo tomé las riendas y estamos haciendo las cosas que corresponden, pero fue el peor momento de mi vida. Y en Avril, en la clínica, me reseteé y pude superar todo".