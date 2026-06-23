Andrea del Boca contó sus planes tras Gran Hermano y su decisión generó críticas en redes sociales

“¿Sabías que Andrea Del Boca arregló con Borrillo, productor ejecutivo de Telefe, que ella llega a la final y que cuando termine Gran Hermano y Manuel sea el ganador (porque ya está decidido que el que gana es él, pase lo que pase), comenzarán las grabaciones de la serie de Del Boca, que ya está en preproducción. ¿Sabías que Andrea lo quiere de protagonista a Manuel?”, leyó el periodista.

Tras la repercusión que tomó aquella versión, Santiago del Moro salió rápidamente a desmentirla. “Esto es mentira además de un delirio”, aseguró.

El conductor también explicó por qué decidió responder públicamente al rumor. “Y solamente lo aclaro porque puede perjudicar a jugadores que están dentro de la casa y no puede defenderse”, sostuvo en aquel momento.

Ahora, luego de la viralización del video protagonizado por Andrea del Boca y Manuel, del Moro volvió a expresarse para intentar poner fin a las especulaciones.

El descargo de Santiago del Moro

“Lo que haga la participante cuando salga de la casa no tiene nada que ver con el programa. Lo que sí es imposible que ella pueda ‘arreglar’ el futuro de un jugador para llegar a la final", escribió en sus redes sociales.

Por último, cerró con un mensaje dirigido a los seguidores del reality: “Disfrutemos del juego que amamos. Y que gane el/la mejor”.