La amiga de la joven señalada en el conflicto con la China Suárez dio su versión: "Él la quiso besar"

Tras lo ocurrido, Ekaterina y sus amigas optaron por retirarse del lugar para evitar que la situación pasara a mayores. Por su parte, la actriz y el futbolista continuaron en el boliche hasta las primeras horas de la mañana. Según trascendió desde el entorno de la modelo, no existe intención de avanzar con acciones judiciales.

La palabra de la amiga de Ekaterina Ojeda

Ekaterina Ojeda

En diálogo con PrimiciasYa, Julieta Pereira reconstruyó cómo se desarrolló la noche y aseguró que el conflicto comenzó varias horas antes del supuesto incidente.

"Ella trabaja en Tequila. Fuimos antes a cenar a Gardiner y después un rato a bailar. Nos invitan al VIP privado y estaba la mesa de Icardi con varios de sus amigos y estaba 'La China'. Nosotras la vimos después porque desde que subimos él la miraba y le hacía caritas. Cuestión que se le tiró toda la noche cuando 'La China' se iba a armar un trago o a sacarse fotos", sostuvo.

A su vez, explicó: "Después, tipo 4, cuando liberan el VIP para todos, Icardi le quiere robar un beso a Eka. 'La China' ve esto y ahí es donde la quiere sacar y la quiere cazar del pelo".

"Apenas pasa eso agarramos y salimos a la entrada. Uno de los socios nos dijo que estaba todo bien, así que la acompañé a cobrar y nos fuimos", cerró la amiga de Ekaterina.