Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca a 14 años de su muerte: "Acá estamos honrando la vida"
A 14 años de la muerte de su hija, el actor compartió un sentido mensaje en redes sociales para mantener viva su memoria. “Mi niña que quería volar”, escribió.
El 8 de septiembre es una fecha especialmente dolorosa para Benjamín Vicuña y Carolina Pampita Ardohain. Este martes se cumplen 14 años de la muerte de Blanca, la hija que tuvieron juntos, y el actor volvió a recordarla públicamente con un emotivo mensaje en sus redes sociales.
Blanca murió el 8 de septiembre de 2012, cuando tenía seis años, luego de atravesar un grave cuadro de salud que derivó en una neumonía hemorrágica. Desde entonces, tanto Vicuña como Pampita encontraron distintas maneras de mantener presente a la niña y de transmitir su recuerdo a sus hijos.
En esta oportunidad, el actor chileno eligió compartir una fotografía de Blanca y acompañarla con una extensa reflexión sobre el paso del tiempo, la ausencia y el vínculo que continúa teniendo con su hija.
El conmovedor mensaje de Benjamín Vicuña para Blanca
“Blanca. Mi niña que quería volar. Hoy vuelve septiembre, con su infinito trágico y bello”, comenzó Vicuña en su publicación. El actor hizo referencia al paso de los años y a la manera en que el recuerdo de su hija permanece dentro de su familia.
“Viví el dolor más profundo y acá estamos”, expresó, en una de las frases más contundentes de su mensaje. Vicuña también contó cómo mantiene viva la memoria de Blanca junto a sus hermanos y cómo su nombre continúa formando parte de las conversaciones familiares.
“Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan por ti y vuelvo a contar una y mil veces quién eras y cómo eras”, escribió. La publicación también estuvo atravesada por una reflexión sobre la memoria y el temor de que el paso del tiempo pueda modificar los recuerdos. “Acá estamos honrando la vida, diciendo tu nombre una y mil veces como conjuros ante el olvido”, manifestó el actor.
El recuerdo de Blanca, presente después de 14 años
Desde la muerte de Blanca, Vicuña convirtió las fechas relacionadas con su hija en momentos de especial reflexión. Cada aniversario suele compartir fotografías, videos o textos en los que expresa cómo transita la ausencia y el vínculo que mantiene con su recuerdo.
En septiembre de 2025, al cumplirse 13 años de la muerte de la niña, había publicado un video de Blanca junto a su hermano Bautista y escribió: “Un año más que se pierde en el relato del tiempo, pero acá estoy, más viejo y más fuerte, honrando tu nombre, tu nobleza y la alegría que iluminó cordillera y mar”.
Meses antes, en mayo de este año, el actor también había homenajeado a Blanca en la fecha en que hubiera cumplido 20 años. En aquella oportunidad compartió material inédito y escribió: “Conocí el amor más grande que nadie pudo robar, ni siquiera la distancia o la muerte”.
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