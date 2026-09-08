Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca a 14 años de su muerte: "Acá estamos honrando la vida"

“Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan por ti y vuelvo a contar una y mil veces quién eras y cómo eras”, escribió. La publicación también estuvo atravesada por una reflexión sobre la memoria y el temor de que el paso del tiempo pueda modificar los recuerdos. “Acá estamos honrando la vida, diciendo tu nombre una y mil veces como conjuros ante el olvido”, manifestó el actor.

El recuerdo de Blanca, presente después de 14 años

Desde la muerte de Blanca, Vicuña convirtió las fechas relacionadas con su hija en momentos de especial reflexión. Cada aniversario suele compartir fotografías, videos o textos en los que expresa cómo transita la ausencia y el vínculo que mantiene con su recuerdo.

En septiembre de 2025, al cumplirse 13 años de la muerte de la niña, había publicado un video de Blanca junto a su hermano Bautista y escribió: “Un año más que se pierde en el relato del tiempo, pero acá estoy, más viejo y más fuerte, honrando tu nombre, tu nobleza y la alegría que iluminó cordillera y mar”.

Meses antes, en mayo de este año, el actor también había homenajeado a Blanca en la fecha en que hubiera cumplido 20 años. En aquella oportunidad compartió material inédito y escribió: “Conocí el amor más grande que nadie pudo robar, ni siquiera la distancia o la muerte”.