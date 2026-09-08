La revelación de Carlos Portaluppi sobre su carrera que sorprendió a Mario Pergolini

Al abordar las razones que lo llevaron a modificar su rumbo profesional, el actor aclaró que el cambio de dirección no respondió a exigencias de su entorno familiar, dado que sus progenitores no le impusieron mandatos sobre su vocación. No obstante, reconoció que su propio nivel de autoexigencia terminó provocándole un desgaste frente a las obligaciones académicas de la facultad. Evaluando el proceso que lo condujo a las tablas, el artista reflexionó: “Creo que me fue ganando el deseo, el oficio, la energía y el amor”.