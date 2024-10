Benjamín Vicuña reveló cómo atraviesan sus hijos la separación de Pampita

Respecto del difícil momento que atraviesa Pampita, sostuvo: "Mi posición frente a la prensa es la misma, sabemos que son situaciones que son incómodas y dolorosas, eso es lo real. El resto hay mucho ruido, pero no me puedo hacer cargo ni mucho menos. Como ya lo dije y lo vuelvo a repetir, es su vida privada, y yo de la mamá de mis hijos no tengo por qué opinar".

En cuánto a cómo viven esta situación los hijos que tiene en común con la modelo, Vicuña aseguró: "Mis hijos están bien, somos un equipo". Al ser consultado sobre si mantiene relación con Pampita, el actor sonrió y dijo: "Y sí, por supuesto, es la mamá de mis hijos".

vicuña separación de pampita.mp4

Así reaccionó Pampita cuando le pidieron que se reconcilie con Moritán

Luego del terrible escándalo que se generó tras su separación de Roberto García Moritán y la filtración de los chats que ella misma compartió, Pampita continuó con su vida. La modelo volvió a tomar su perfil bajo aunque no pudo evitar ser reconocida durante la peregrinación a Luján, donde varios fanáticos se acercaron a pedirle una foto y hacerse videos con ella.

Durante estos momentos, Pampita se mostró feliz y dispuesta a fotografiarse con todos, pero lo cierto es que se sorprendió con el pedido de una fan. "Caro no puedo creerlo, soy tu fan. ¿Puedo decirte algo? Vengo a desearte que te amigues con Robert, por favor. Los amo, hacelo por Anita", afirma la seguidora de la conductora en el video que ella misma compartió en Tiktok.

fan de pampita

Y, si bien en ese momento la modelo no emitió palabra, su reacción fue muy notoria: con una sonrisa incómoda la miró de costado sin darle pie a que continúe haciendo referencia a su separación.