La reacción de Pampita al emotivo mensaje de Benjamín Vicuña por el cumpleaños de su hija Blanca

El actor chileno compartió en su cuenta de Instagram un video donde se puede ver a la nena jugando en la playa junto a su hermano Bautista, y lo acompañó con un sentido mensaje. "Hoy el tiempo me dice que cumples 16 años, el mismo que evapora los recuerdos con una crueldad no apta para niños. El tiempo que acomoda y engalana. Mi niña mujer que me enseñó cómo no tenerle miedo a la muerte, mi niña dulce que miraba de costado la tele, mi princesa de inflables, mi duende encantado, mi ángel con alas de juguete", manifestó Vicuña.