Maxi López y el plan a futuro que lo acerca a Wanda Nara: cuándo volverá a vivir en la Argentina
El exfutbolista viajará a Suiza para presenciar el segundo parto de su esposa Daniela Christiansson y, luego, se reincorporará a MasterChef Celebrity.
Maxi López se encuentra atravesando un gran momento personal y profesional: a punto de ser padre por quinta vez, el exfutbolista brilla en MasterChef Celebrity (Telefe), donde no sólo se ha ganado el cariño de sus compañeros, sino también el de toda la audiencia que espera ver sus divertidos cruces con Wanda Nara, su ex.
Pero hay una particularidad que dificulta la felicidad plena de la expareja de la conductora: sus tres hijos varones viven en la Argentina, mientras que su primera hija con Daniela Christiansson -llamada Elle- vive en Suiza con su mamá, al igual que lo hará la nueva integrante de la familia que está próxima a llegar.
Por ello, a Maxi le toca viajar próximamente y en la gala de personajes del año de revista Gente decidió hablar al respecto: "Me voy y vuelvo. Tiene que haber un parto, tiene que salir todo bien, una vez que sale todo bien, ahí puedo organizar", señaló, en respuesta a los periodistas que le consultaron por su estadía en el país.
Luego, se refirió a la posibilidad de radicarse definitivamente en la Argentina, con su actual pareja: "Sí, Wanda me lo pide hace años, porque puedo ser de gran ayuda, soy de gran ayuda con los chicos, entonces mi objetivo para el 2026 es tener a todos los chicos juntos".
"Ahora, si es en Argentina o en Suiza, no sé, veo difícil Wanda viendo en Suiza", cerró, con una sonrisa pícara.
En este sentido, López dejó clarísimo que le gustaría volver a vivir en la Argentina, donde están sus tres varones: Valentino, Benedicto y Constantino, fruto de su relación con Wanda. Sin embargo, la logística de trasladar a su esposa y sus hijas asegura que no será fácil, aunque seguramente sea más sencillo que llevarse a Wanda a Suiza.
