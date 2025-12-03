Maxi López y el plan a futuro que lo acerca a Wanda Nara: cuándo volverá a vivir en la Argentina

Por ello, a Maxi le toca viajar próximamente y en la gala de personajes del año de revista Gente decidió hablar al respecto: "Me voy y vuelvo. Tiene que haber un parto, tiene que salir todo bien, una vez que sale todo bien, ahí puedo organizar", señaló, en respuesta a los periodistas que le consultaron por su estadía en el país.