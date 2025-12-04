Condenan a uno de los médicos involucrados en la muerte de Matthew Perry: cuánto tiempo estará preso

Y añadieron un lamento por el error: “Recordará para siempre los errores que cometió durante los 13 días que trató a Perry”.

Si bien Plasencia no fue quien le proporcionó la dosis fatal de ketamina, sí suministró esta sustancia al actor en las semanas previas a su muerte en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles. Tras la condena, el médico entregó su licencia profesional y quedó bajo custodia.

