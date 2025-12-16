Revelaron la feroz interna que hay entre Beto Casella y la productora Mandarina: qué pasa

Beto Casella productora Mandarina

En ese sentido, Etchegoyen sumó un dato que profundiza el conflicto interno: "No recuerdo que alguna vez haya sucedido algo de ese estilo, sumado a que me cuentan que hay personal de LAM que producirá el nuevo ciclo del ex conductor de Bendita porque a Beto ya hay que ponerlo en esos términos”.

La situación, según detalló, también habría generado incomodidad en el equipo de LAM. “Las cosas empezaron mal con eso que te conté y ahora se suma esto otro: a mí me dicen que Ángel de Brito no quiere saber nada con que le saquen elementos de su programa como parte de la producción. O sea que a la partida de Yanina de LAM se sumarían productores que trabajarán para Beto”, explicó.

Finalmente, el conductor puso el foco en el contexto general del medio y dejó abierta una incógnita sobre cómo se reorganizará la estructura laboral de Mandarina: “En un momento donde claramente hay una crisis en el medio porque los cupos laborales son pocos no sé que se hará con esta situación. Cómo va a hacer Mandarina para producir DDM, LAM, el nuevo programa de Beto más lo que es la estructura del stream Bondi más los documentales y cosas que siempre produce, me lo pregunto realmente”.