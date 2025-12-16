Revelaron la feroz interna que hay entre Beto Casella y la productora Mandarina: qué pasa
Aunque su llegada al canal está confirmado para 2026, salieron rumores de tensiones internas dentro de la productora que encenderían alarmas antes del estreno.
La confirmación del pase de Beto Casella de El Nueve a América TV, bajo la producción de Mandarina, parecía ser uno de los movimientos televisivos más fuertes de cara a 2026. Sin embargo, en las últimas horas comenzaron a circular versiones que hablan de una fuerte interna puertas adentro de la productora, con tensiones que ya generan ruido antes de que el ciclo vea la luz.
Quien encendió la mecha fue Juan Etchegoyen, que dio detalles del clima que se estaría viviendo en Mandarina tras el arribo del histórico conductor de Bendita.
“Quiero preguntarme de arranque en el programa de hoy como están verdaderamente las cosas en la productora Mandarina con la llegada de Beto Casella. Están pasando cosas extrañas y me cuentan que hay una interna feroz”, lanzó al comienzo de su editorial.
Según explicó el periodista, si bien no se trataría de un arrepentimiento por parte de la empresa, la situación estaría lejos de ser armónica.
“Con esto no quiero plantear que la productora se arrepintió de contratarlo ni que hay un escándalo terrible pero lo que me llega a mí describe una tensión total. Ya que un conductor salga a decir que el nombre que se eligió para su programa no le gusta es raro”, señaló.
En ese sentido, Etchegoyen sumó un dato que profundiza el conflicto interno: "No recuerdo que alguna vez haya sucedido algo de ese estilo, sumado a que me cuentan que hay personal de LAM que producirá el nuevo ciclo del ex conductor de Bendita porque a Beto ya hay que ponerlo en esos términos”.
La situación, según detalló, también habría generado incomodidad en el equipo de LAM. “Las cosas empezaron mal con eso que te conté y ahora se suma esto otro: a mí me dicen que Ángel de Brito no quiere saber nada con que le saquen elementos de su programa como parte de la producción. O sea que a la partida de Yanina de LAM se sumarían productores que trabajarán para Beto”, explicó.
Finalmente, el conductor puso el foco en el contexto general del medio y dejó abierta una incógnita sobre cómo se reorganizará la estructura laboral de Mandarina: “En un momento donde claramente hay una crisis en el medio porque los cupos laborales son pocos no sé que se hará con esta situación. Cómo va a hacer Mandarina para producir DDM, LAM, el nuevo programa de Beto más lo que es la estructura del stream Bondi más los documentales y cosas que siempre produce, me lo pregunto realmente”.
