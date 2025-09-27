Beto Casella rompió el silencio sobre su futuro en El Nueve: ¿se va o se queda?

Sobre posibles ofertas, aclaró que no existen propuestas concretas desde el canal: “Transmití mi malestar con algunas cosas y la posibilidad de mudarme, y, volviendo al matrimonio, es como cuando decís ‘un día de estos me voy de acá’ y desde la cocina medio que te dicen 'andate si querés’”.

Con estas declaraciones, Beto buscó poner paños fríos a los rumores y al mismo tiempo reafirmó su carácter de figura emblemática de Canal 9, mostrando que, aunque evalúe cambios, su vínculo histórico con la emisora sigue siendo fuerte y marcado por la confianza y el humor que lo caracteriza.

