Beto Casella rompió el silencio sobre su futuro en El Nueve: ¿se va o se queda?
El conductor dejó entrever cómo sigue su vínculo con el canal tras 20 años al frente de su programa y habló de rumores sobre una posible salida.
Después de semanas de especulaciones sobre su continuidad en Canal 9, Beto Casella decidió aclarar su situación y hablar sin filtros sobre su relación con el canal que lo acompañó durante dos décadas. En una entrevista con Carlos Monti en la TV Pública, el conductor fue directo sobre su futuro laboral.
“Si me mudara de canal, capaz hay una separación después de 20 años. Sería doloroso, pero también formaría parte de las reglas de juego de la tele”, admitió, dejando entrever que la posibilidad de un cambio nunca estuvo fuera de discusión.
Casella, conocido por su humor y su estilo desenfadado, explicó que en los últimos meses mantuvo reuniones con varios canales y productoras que desarrollan sus propios ciclos: “Me reuní con todos los canales y las productoras que trabajan dentro de los canales con programas propios. Nada que no pase todos los años en agosto y septiembre”.
Con estas palabras, el conductor relativizó los rumores y los enmarcó dentro de la dinámica habitual de la televisión argentina, donde cada año se reevalúan contratos y propuestas. En un tono más relajado, no dejó de bromear sobre su relación con El Nueve: “No entiendo cómo hay tantas ganas de llevarse un programita que, para mí, sigue siendo modesto. Con el canal somos como un matrimonio que ya no se toca”.
La metáfora resume la cercanía histórica con el canal y, al mismo tiempo, la distancia que se ha ido generando con el tiempo. Finalmente, el conductor confirmó su continuidad al menos hasta 2027, aunque abrió la puerta a cambios futuros: “Muchas veces amagué, me terminé quedando y ya son 20 años. Tengo contrato hasta 2027. Mucho piripipi, pero quizá en febrero o marzo estoy arrancando de nuevo acá”.
Sobre posibles ofertas, aclaró que no existen propuestas concretas desde el canal: “Transmití mi malestar con algunas cosas y la posibilidad de mudarme, y, volviendo al matrimonio, es como cuando decís ‘un día de estos me voy de acá’ y desde la cocina medio que te dicen 'andate si querés’”.
Con estas declaraciones, Beto buscó poner paños fríos a los rumores y al mismo tiempo reafirmó su carácter de figura emblemática de Canal 9, mostrando que, aunque evalúe cambios, su vínculo histórico con la emisora sigue siendo fuerte y marcado por la confianza y el humor que lo caracteriza.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario