Palito Ortega fue declarado Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación

La celebración culminó con todos los artistas sobre el escenario interpretando La felicidad, mientras los presentes acompañaban con aplausos y cantos, en un cierre que fue ovacionado por la multitud. “Palito” ocupó un lugar de privilegio en una de las primeras filas, acompañado por su esposa, Evangelina Salazar, sus hijos y nietos, junto a destacados referentes de la cultura nacional.

Al finalizar el espectáculo, el secretario de Cultura presidió la ceremonia en la que el cantante recibió oficialmente la distinción de Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación, el máximo reconocimiento que entrega el país a quienes aportan de manera excepcional al ámbito cultural.

palito ortega Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación 2

palito ortega Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación 3