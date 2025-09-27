Palito Ortega fue declarado Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación
El icónico cantante fue homenajeado en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad, rodeado de su familia, amigos y personalidades del arte en un espectáculo a sala llena.
El icónico cantante Ramón "Palito" Ortega recibió este viernes un homenaje a sala llena en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad, en un evento que reunió a familiares, amigos y personalidades destacadas del ámbito artístico y cultural. La ceremonia, organizada por la Secretaría de Cultura de la Nación, se llevó a cabo en el Centro Cultural Domingo F. Sarmiento y se convirtió en una verdadera celebración de la trayectoria del artista.
Bajo el título "El Esencial: Palito Ortega, homenaje al Rey", la velada comenzó cuando Ortega hizo su entrada al escenario acompañado por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, mientras el público se puso de pie para aplaudirlo.
La Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, bajo la dirección de Gustavo Fontana, abrió la parte musical interpretando versiones orquestales de los grandes éxitos del cantante. Sobre el escenario también estuvieron Martín Díaz, Luz Matas, Romina Pugliese, Néstor Rolán y Pablo Turturiello, quienes participaron de un emotivo recorrido por la carrera de Ortega.
Durante el concierto, sonaron clásicos que marcaron distintas generaciones, como Papeles, Mi primera novia, Sabor a nada y Los muchachos de mi barrio, junto a himnos populares que el público coreó con entusiasmo, entre ellos Muchacho que vas cantando, Se parece a mi mamá, Un muchacho como yo y Corazón contento.
La celebración culminó con todos los artistas sobre el escenario interpretando La felicidad, mientras los presentes acompañaban con aplausos y cantos, en un cierre que fue ovacionado por la multitud. “Palito” ocupó un lugar de privilegio en una de las primeras filas, acompañado por su esposa, Evangelina Salazar, sus hijos y nietos, junto a destacados referentes de la cultura nacional.
Al finalizar el espectáculo, el secretario de Cultura presidió la ceremonia en la que el cantante recibió oficialmente la distinción de Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación, el máximo reconocimiento que entrega el país a quienes aportan de manera excepcional al ámbito cultural.
