Telefe cambió su grilla de este fin de semana: por qué y cómo quedó
El canal de las pelotas transmitirá el Mundial Sub-20 y tuvo que hacer algunos movimientos en la transmisión.
Telefe viene haciendo algunos cambios en la programación y genera malestar en el público, ya que no puede seguir viendo sus programas favoritos. Primero fue con La Voz Argentina, que se comenzó a transmitir de lunes a jueves, aunque algunos días el reality no sale al aire. Ahora, los fines de semana también serán modificados.
Es que el canal de las pelotas anunció que transmitirán el Mundial Sub-20, por lo que deberán aplicar algunos cambios en la grilla. De esta manera, el sábado 27 de septiembre a las 11 horas, saldrá al aire El Chavo y El Chapulín Colorado, que viene acumulando 5 puntos de rating.
Como es habitual, a las 13:30 horas se mantienen Los Simpson. Pero, Cobra Kai pasará a las 18 horas. Acto seguido, a las 19:30, Pablo Giralt y Juaqn Pablo Varsky estarán al frente de la Copa del Mundo 2025 con el encuentro entre Chile y Nueva Zelanda.
Finalmente, a las 22 horas estará Iván de Pineda con Pasapalabra, y lo seguirá la transmisión de una película.
La Peña de Morfi: los invitados de este domingo 28 de septiembre
Este domingo 28 de septiembre, desde las 11:30 de la mañana, La Peña de Morfi promete otra jornada inolvidable en la pantalla de Telefe. Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el ciclo musical y gastronómico más emblemático de la televisión argentina se prepara para recibir a grandes figuras que harán vibrar el escenario, entre clásicos, cumbia, pop latino y nuevos estrenos.
La Peña recibe a Abel Pintos para celebrar sus 30 años de carrera musical con un show íntimo y exclusivo. Uno de los artistas más influyentes de la escena nacional, repasará sus grandes éxitos en un encuentro único que promete ser una verdadera fiesta para todos los amantes de su música. Además, la artista española Lola Índigo visita el escenario para sumarse a un programa inolvidable.
Y a partir de las 16:30, "Especial Martín Fierro", una cobertura exclusiva dedicada a los premios más importantes de la televisión con toda la previa de la ceremonia: los nominados y las predicciones, todos los detalles y las curiosidades detrás de este gran evento televisivo que se emitirá el lunes 29 de septiembre desde las 19 por Telefe.
