Telefe cambió su grilla de este fin de semana: por qué y cómo quedó

La Peña de Morfi: los invitados de este domingo 28 de septiembre

Este domingo 28 de septiembre, desde las 11:30 de la mañana, La Peña de Morfi promete otra jornada inolvidable en la pantalla de Telefe. Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el ciclo musical y gastronómico más emblemático de la televisión argentina se prepara para recibir a grandes figuras que harán vibrar el escenario, entre clásicos, cumbia, pop latino y nuevos estrenos.

La Peña recibe a Abel Pintos para celebrar sus 30 años de carrera musical con un show íntimo y exclusivo. Uno de los artistas más influyentes de la escena nacional, repasará sus grandes éxitos en un encuentro único que promete ser una verdadera fiesta para todos los amantes de su música. Además, la artista española Lola Índigo visita el escenario para sumarse a un programa inolvidable.

Y a partir de las 16:30, "Especial Martín Fierro", una cobertura exclusiva dedicada a los premios más importantes de la televisión con toda la previa de la ceremonia: los nominados y las predicciones, todos los detalles y las curiosidades detrás de este gran evento televisivo que se emitirá el lunes 29 de septiembre desde las 19 por Telefe.