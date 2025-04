Beto Casella se metió en el escándalo entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani: "No sé si tiene..."

En torno a Lizy Tagliani, sostuvo: "No puedo poner las manos en el fuego por nadie yo. A mí Lizy me cayó bien toda la vida, mejor que Canosa, pero en este caso las imputaciones son tan graves y, además, esta mujer dice que tiene las pruebas para llevar a la Justicia que ya uno, viste, abre los pochoclos y dice, bueno, vamos a mirar esto...".

"Hay una actitud de Canosa que el que salte a musitar media cosita a favor de Lizy, voy contra vos... lo cual, es una cosita extorsiva, ¿no? Yo creo que Lizy va a tener que defenderse seriamente, con énfasis, porque a esta hora que estamos hablando yo no sé si tiene programa el domingo", manifestó.

En torno a las posibles motivaciones de Viviana Canosa para apuntar contra Lizy Tagliani con tanta contundencia, Beto analizó: "No sé cómo andaba de rating Canosa. Es verdad que, hace unos años, ella sale de Los Profesionales y después tuvo una carrera errática, pero le empezó a funcionar el énfasis, le empezó a funcionar hacerse la loca... Lo hizo para darle un giro a su carrera a ver cómo le iba y le fue bien, hay que reconocérselo. Pero... Canosa dijo 'yo no me puedo permitir hacer 0.8, entonces apuesto a esto' y le salió bien".