Beto Casella aclaró que pasará con Tamara Pettinato en Bendita: "No la vamos a echar"

En "Ángel Responde", Beto leyó los mensajes que le mandó la panelista, aludiendo una posible renuncia. “No vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes y cuando no estuve. Se dan el lujo de decirme que esta semana no vaya porque en las redes dicen”, le escribió Tamara según explicó.

Debido a esto, se generó un gran revuelo que derivó en que el conductor de "Bendita" deba salir a hablar sobre lo sucedido. Tal es así que ayer, durante el comienzo del programa, hizo un breve descargo en el que pidió dejar de hablar de su posible ex compañera.

Qué dijo Beto Casella sobre el futuro de Tamara Pettinato en Bendita

beto casella tamara pettinato

“Ojalá tipo miércoles ya no tenga que hablar más de Tamara Pettinato. Por ahora, a mí me baja las defensas. Estoy cansado. Haría este programa sentado hoy", comenzó el conductor.

Luego, agregó: “Tampoco le vamos a dedicar el programa, ella es dueña de salir al aire. Nos manejamos con absoluta honestidad”, palabras previas a mostrar un informe sobre ella.

Tras esto, Casella fue tajante y desmintió que le hayan cortado las horas a Tamara "por lo que se dice en redes". "Yo no rijo mi vida por 2 mil twitteros. Yo me sacó del tema hoy, pero no la vamos a echar", cerró el periodista y después no volvió a mencionar el tema.