Beto Casella destrozó a Nacha Guevara por sus dichos sobre Charly García

"Dijo que está muerto en vida", acotó el notero de Intrusos (América), por lo que lanzó: "¿Qué sabe? De la salud ajena no se habla, si vos tenés algún tipo de información, tiene que hablar la familia o el propio protagonista. No lo tenés que hacer trascender vos, no te corresponde Nacha Guevara".

"Cállate la boca, se piadosa y si tuviste un encuentro breve y lo viste cambiado, guardatelo, que quede para vos y tus allegados. No es para salir a ventilar en un programa de televisión", agregó muy enojado.

Por último, Casella concluyó: "Me sorprendió para mal, como me suele sorprender Nacha Guevara que ya sabemos que ha sido muy talentosa y poco sensata. Los artistas tienen una nube de pedos".

Qué dijo Nacha Guevara sobre el estado de salud de Charly García

"Lo adoro a Charly, es un genio como músico. Es un músico extraordinario, muy formado, con una cabeza muy libre, es un ser muy libre él. Por eso yo extraño ese Charly, ya se que era destructivo, que era... pero era él. Y ahora lo veo como un autómata, como un robot, como alguien que no... ¿dónde está Charly cuando lo miro a los ojos?", lanzó muy angustiada la actriz.

De esta manera, recordó una anécdota junto al cantante: "Él a mi me llama Clotilde, por mi nombre verdadero. Entonces cuando lo ví después de todo lo que había pasado, tardó en reconocerme, cuando por fin me pudo enfocar desde un lugar mejor me dijo 'Clotilde...'".

"Pero yo no quiero ver a ese Charly, no sé si es bueno empujar a alguien a vivir de esa manera, a veces hay que dejar a ciertas personas que cumplan su destino,que si quiere se vuelva a tirar de la ventana pero que sea él", aseguró de manera contundente. Y explicó: "No quiero verlo a él porque no es feliz, le quitaron una droga y le pusieron otra. Por lo menos, cuando tomaba lo que tomaba tenía sus momentos adorables, tenía sus locuras, seguía componiendo, seguía cantando así que no se que se ganó".