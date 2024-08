Fuerte crítica de Beto Casella tras el descargo de Tamara Pettinato: "Yo hubiera elegido..."

Tamara Pettinato reapareció en los medios y realizó un contundente descargo acerca de la filtración de su video con Alberto Fernández, en su programa de streaming Final Feliz que se emite por Blender: "No me escondí, no me escapé, no tengo por qué esconderme ni escaparme, me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional que es verte expuesto en algo que no elegís, no se lo deseo a nadie. Es algo que yo no quise nunca".