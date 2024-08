Tamara Pettinato rompió el silencio en su programa de Blender

La filtración de los videos de Pettinato con Fernández se dio en simultáneo con la denuncia por violencia de género que lleva a cabo la ex primera dama, Fabiola Yañez, contra el exmandatario, algo a lo que también apuntó la mediática. "Hay un solo villano, y no soy yo", cerró su intervención.

Antes, sin leer y mirando a cámara, Tamara enumeró la serie de difamaciones que dijo recibir por parte de los medios, replicada en redes sociales, y hasta por el presidente Javier Milei, las que negó. "Que soy puta, que soy gato, que soy prostituta VIP, que soy parte de asociación ilícita, que me quise levantar a Milei", lamentó.

"Son algunas de las cosas que escuché sobre mí, por haber ido a comer un día a Casa Rosada. Lo escuché de periodistas que tienen q que decir la verdad y lo escuché de Milei, decir que soy prostituta y que tengo una asociación ilícita", lamentó Pettinato.

La periodista negó haber escondido y escapado. "No tengo por qué. Me guardé unos días en mi casa por verme expuesta en algo que no quise", explicó", y agregó: "Es un video que no estaba en mi teléfono, sino que lo tenía una sola persona, o dos".

"Corrieron el foco de algo importante que es la denuncia por violencia de género. No tiene nada que ver mi video. Lo serio es la denuncia, tienen que investigar y escuchar a esa víctima. Hay un solo villano en esta historia y no soy yo", concluyó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/estoesblender/status/1824270646542586249&partner=&hide_thread=false Habla Tamara Pettinato en Final Feliz pic.twitter.com/LM49Ow5iK6 — BLENDER (@estoesblender) August 16, 2024