La tajante respuesta de Beto Casella sobre la vuelta de Marcelo Tinelli a la TV: "Va a ser una tortura"

"Es raro porque va a venir a canal 9 a grabar cuando va a estar compitiendo con nosotros. Es como que TN venga a grabar un programa a los estudios de C5N en Olleros. Yo pregunté y la explicación que me dan en el canal es 'mirá nosotros tenemos unos estudios enormes, de un predio enorme en el cual hay dos estudios que están ociosos y hay gatos dando vueltas”, comenzó Beto.

Y agregó: “Ahí se filman películas a veces y se cobra, es un know how que sirve en estos tiempos de crisis. La verdad que el canal pensó que Tinelli va a conseguir un espacio igual, así la guita nos entra a nosotros”.

Además, remarcó que la idea de tener el universo de Showmatch tan cerca, no es de su agrado: "La verdad de solo imaginar a todos los magos, todo el mundo ese que anda dando vuelta alrededor de Tinelli y que van a la puerta de los canales. Un mago, uno que baila, imitadores de Sandro, todo eso vamos a tener que aguantarlo porque vamos a convivir con el universo Marcelo, va a ser una tortura eso".

Indagado sobre el por qué considera que el famoso conductor ya no tiene tanto éxito como hace años atrás, explicó: "Posiblemente influyan algunas cuestiones financieras. No me quiero convertir en el alcahuete de Tinelli que anda todos los días hablando pestes. De verdad en el fondo quiero que le vaya bien y que siga dando laburo, es un producto nacional y, sin ironía lo digo, ojalá le vaya bien".

Luego, continuó: "También han pasado cosas con Marcelo. Posiblemente pasos en falso, capaz que influyó meterse en el fútbol, capaz que todavía hay gente que le factura por la Mesa del hambre... hay gente muy muy odiosa que no le perdona que sea que se haya sacado esa foto”.

Y concluyó: “Capaz que aquella vez que en pandemia viajó Esquel cuando nadie se podía mover de la casa. Por ahí fueron una sucesión de cosas y hubo gente que dijo ‘no lo quiero ver más’. Y capaz que también el producto... todos nos vamos desgastando con el tiempo. Más fuerte que el tema plata es que alguien que lideró la audiencia 30 años, que en el mundo hay pocos casos, haya terminado el año pasado haciendo 5 puntos de rating. Yo le deseo que este año le vaya mejor, pero ya era significativo que en Canal 13 el año pasado haya terminado como terminó".