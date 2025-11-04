Bizarrap anunció la BZRP Music Session #0/66 junto a Daddy Yankee: cuándo sale

colapinto bizarrap.jpg Franco Colapinto, junto a su amigo Bizarrap.

"Aaaaaaaaa volvió con todo averigua bien paaaa", escribió el corredor de automovilismo, dejando en claro que está tan entusiasmado como todos los fanáticos.

image

El radical cambio de vida de Daddy Yankee: de reggaetonero a "discípulo de Cristo"

Así se califica a sí mismo el reconocido cantante, luego de que la fe cristiana evangélica impactara en su vida. Sin lugar a dudas, el cambio de vida de Daddy Yankee ha sido uno de los giros más importantes y mediáticos en la historia reciente de la música urbana.

La decisión de volcar su vida a la fe cristiana sorprendió a sus fanáticos, especialmente, porque esto incluía abandonar su carrera dedicada a la música secular. El anuncio oficial y más resonante lo hizo en diciembre de 2023, durante su último concierto en Puerto Rico, con el que culminaba su gira de despedida "La Meta".

daddy yankee.jpg Daddy Yankee.