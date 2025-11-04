Bizarrap anunció la BZRP Music Session #0/66 junto a Daddy Yankee: cuándo sale
La noticia sorprendió a los seguidores de ambas figuras de la música, especialmente, luego de que el puertorriqueño se alejara de la música que solía hacer.
Tras abandonar su vieja vida como estrella de reggaetón y convertirse al cristianismo, Daddy Yankee dio la noticia menos esperada junto a Bizarrap: juntos lanzarán la BZRP Music Session #0/66, que verá la luz mucho antes de lo que todos creen.
Por supuesto, la noticia fue un bombazo para los fanáticos, que ya habían perdido las esperanzas de ver un nuevo lanzamiento musical del puertorriqueño, luego de que éste decidiera un profundo cambio de vida con impacto, principalmente, en su vida religiosa.
Si bien ninguno de los artistas aportó mayores detalles del nuevo tema, la novedad no hizo más que enloquecer a sus seguidores, que no tardaron en llenar de likes y comentarios la publicación que anuncia la llegada de una nueva creación.
Cuándo se lanza la BZRP Music Session #0/66
El nuevo tema que interpretará Daddy Yankee, bajo la asistencia musical de Bizarrap, verá la luz este miércoles 5 de noviembre, a las 21:00 de Argentina.
El comentario de Franco Colapinto en la publicación de Bizarrap
Uno de los que no demoró en comentar la publicación de su amigo "Biza" y Daddy fue Franco Colapinto. El piloto de Fórmula 1 mantiene un gran vínculo de amistad con el productor musical y eso se evidencia en el apoyo mutuo que se dan cada vez que alguno tiene algún logro en su área.
"Aaaaaaaaa volvió con todo averigua bien paaaa", escribió el corredor de automovilismo, dejando en claro que está tan entusiasmado como todos los fanáticos.
El radical cambio de vida de Daddy Yankee: de reggaetonero a "discípulo de Cristo"
Así se califica a sí mismo el reconocido cantante, luego de que la fe cristiana evangélica impactara en su vida. Sin lugar a dudas, el cambio de vida de Daddy Yankee ha sido uno de los giros más importantes y mediáticos en la historia reciente de la música urbana.
La decisión de volcar su vida a la fe cristiana sorprendió a sus fanáticos, especialmente, porque esto incluía abandonar su carrera dedicada a la música secular. El anuncio oficial y más resonante lo hizo en diciembre de 2023, durante su último concierto en Puerto Rico, con el que culminaba su gira de despedida "La Meta".
