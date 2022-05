Dalila confesó que tuvo sexo con un jugador de Boca casado: quién es

Enseguida las "angelitas" le preguntaron, de manera irónica, si se trata de Mauro Icardi, a lo que la cantante respondió: "Ojalá, pero no".

Claro, enseguida comenzaron a interrogarla a Dalila, quién fue dando pistas: "es un jugador casado, que vino de Europa, donde tuvo una larga trayectoria".

Yanina Latorre rápidamente le dijo "es Salvio". "¿Quién, no...", respondió Dalila, dejando claro que no tenía ni idea de quién era el Toto Salvio.

Pero dio más pistas, como para que no queden dudas: "Es un jugador muy conocido, está en Boca, nos cruzamos bailando, en Puerto Madero, fui con un par de amigas y una de ellas me presentó porque sabía que me quería conocer. Jugó el mundial".

Entonces, estuvo con un jugador que estuvo muchos años en Europa, que jugó el último mundial, es casado. Le faltó confirmar si ese jugador hizo un gol para dar el nombre, solo eso.

La palabra de Dalila en LAM