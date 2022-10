Boca y C5N le cumplieron el sueño a Santino de conocer la Bombonera

Tras varios días de espera, Santino y su familia pudieron ir a la cancha y les tocó vivir la infartarte definición de la Liga Profesional de Fútbol.

Santino llegó a las inmediaciones del Alberto J Armando con un cartel que decía: "Bostero como D10S", en alusión de Diego Armando Maradona, fue en ese contexto que le contó a Fuera de Agenda sobre su fanatismo por el ídolo del fútbol argentino: "De la actualidad me gusta mucho Ceballos, como gambetea, pero de la historia de Boca me gustan Román y Maradona".

"Maradona porque, a parte de que mi abuelo me contó que era un gran jugador, yo lo entendí y me gusta mucho desde chiquitito, cómo gambetea y las ganas que tiene me inspira mucho a seguir jugando al fútbol", comentó el chico que juega de 5 o de 10 en en club de su Cañuelas natal. .

Santino cumplió su sueño de conocer la Bombonera

