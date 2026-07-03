Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: el impactante regalo para los invitados a su casamiento
Antes de dar el “sí”, Taylor Swift y Travis Kelce ofrecieron una exclusiva cena de ensayo para 100 invitados, que recibieron un lujoso obsequio.
La cuenta regresiva para la esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce ya comenzó. Antes de la ceremonia prevista para este viernes en Nueva York, la pareja organizó una exclusiva cena y ensayo junto a unos 100 invitados, quienes se llevaron un llamativo recuerdo de la celebración: un auténtico brillante.
El encuentro se realizó en el Madison Square Garden, donde la cantante y la estrella del fútbol americano ultimaron los detalles del casamiento. Al finalizar la jornada, comenzaron a circular imágenes de los asistentes abandonando el estadio con grandes cajas aterciopeladas, lo que despertó la curiosidad de los paparazzis y alimentó aún más las expectativas por el evento.
Con el correr de las horas también trascendió cuál era el exclusivo obsequio que recibieron los presentes. Cada uno de los invitados fue agasajado con una copa de cristal personalizada que incluía diamantes auténticos incrustados, un detalle de lujo que refleja la magnitud de la celebración y confirma que la pareja no escatimó en gastos.
El operativo para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce
Aunque la ceremonia se mantiene bajo un estricto hermetismo, distintos medios internacionales revelaron algunos movimientos vinculados con la llegada de familiares, amigos y figuras cercanas a los novios. El casamiento comenzará a las 17 (hora local) y se espera que los festejos se extiendan durante varias horas.
Mientras que el ensayo reunió a un centenar de personas, la gran celebración tendría una convocatoria mucho mayor. Según las versiones que circulan, más de mil invitados asistirían a la fiesta principal, motivo por el cual el Madison Square Garden fue completamente blindado con un importante operativo de seguridad.
De fan en el estadio a romance confirmado: la inesperada historia entre Swift y Kelce
La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce comenzó con una historia que rápidamente se volvió viral, donde se cruzan el deporte, un intento de acercamiento y el fenómeno mediático global que ambos generan.
Todo se remonta a mediados de 2023, cuando Kelce contó en el podcast New Heights —que conduce junto a su hermano Jason Kelce— que había asistido a un show de Taylor en el estadio Arrowhead de los Kansas City Chiefs y que intentó hacerle llegar un “friendship bracelet” con su número de teléfono, una tradición habitual entre fans durante la gira Eras Tour. En ese momento, el contacto no llegó a concretarse.
Con el correr de los meses, esa anécdota comenzó a circular públicamente en redes y medios, lo que habría generado mayor atención sobre el vínculo entre ambos y acercado aún más sus mundos.
La conexión se volvió evidente en septiembre de 2023, cuando Taylor Swift fue vista por primera vez en un partido de los Kansas City Chiefs, alentando a Kelce desde uno de los palcos. Esa aparición marcó el inicio de la relación pública y confirmó el interés mutuo.
Desde entonces, la pareja se consolidó como una de las más seguidas a nivel global, combinando el universo del entretenimiento y el deporte con apariciones, eventos y momentos que alimentan constantemente el interés mediático.
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