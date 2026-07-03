Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: el impactante regalo para los invitados a su casamiento

De fan en el estadio a romance confirmado: la inesperada historia entre Swift y Kelce

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce comenzó con una historia que rápidamente se volvió viral, donde se cruzan el deporte, un intento de acercamiento y el fenómeno mediático global que ambos generan.

Todo se remonta a mediados de 2023, cuando Kelce contó en el podcast New Heights —que conduce junto a su hermano Jason Kelce— que había asistido a un show de Taylor en el estadio Arrowhead de los Kansas City Chiefs y que intentó hacerle llegar un “friendship bracelet” con su número de teléfono, una tradición habitual entre fans durante la gira Eras Tour. En ese momento, el contacto no llegó a concretarse.

Con el correr de los meses, esa anécdota comenzó a circular públicamente en redes y medios, lo que habría generado mayor atención sobre el vínculo entre ambos y acercado aún más sus mundos.

La conexión se volvió evidente en septiembre de 2023, cuando Taylor Swift fue vista por primera vez en un partido de los Kansas City Chiefs, alentando a Kelce desde uno de los palcos. Esa aparición marcó el inicio de la relación pública y confirmó el interés mutuo.

Desde entonces, la pareja se consolidó como una de las más seguidas a nivel global, combinando el universo del entretenimiento y el deporte con apariciones, eventos y momentos que alimentan constantemente el interés mediático.