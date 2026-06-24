Camila Cabello y Taylor Swift fueron vistas juntas alentando a Brasil y revolucionaron las redes

La presencia de Taylor Swift, en tanto, sorprendió a muchos usuarios y alcanzó para que su nombre se transformara en una de las tendencias de la noche en @porqueTtarg más conocida como #Tendencias en Argentina. Las fotografías de ambas observando el partido y compartiendo un momento juntas no tardaron en multiplicarse, convirtiéndose en una de las postales más comentadas de la jornada mundialista.