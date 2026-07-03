La caída de Wanda Nara en su casa del country que quedó registrada en las cámaras de seguridad

En paralelo a este episodio, Wanda continúa en el centro de la escena mediática por el conflicto que involucra a Mauro Icardi y la China Suárez, cuya crisis de pareja tomó mayor notoriedad en las últimas horas a partir de versiones difundidas por Yanina Latorre. En ese contexto, la mediática también realizó movimientos en el plano profesional, como la incorporación de Ekaterina Ojeda a su agencia de modelos, joven que fue señalada previamente como tercera en discordia en el vínculo entre el futbolista y la actriz.