La caída de Wanda Nara en su casa del country que quedó registrada en las cámaras de seguridad
Un episodio doméstico de la mediática fue captado por cámaras y ella misma decidio compartirlo con su comunidad de TikTok.
Wanda Nara sufrió un accidente doméstico en su mansión de un country de la zona norte del Gran Buenos Aires, cuando se dirigía hacia su vehículo importado y terminó cayendo al piso tras un tropiezo. El episodio quedó registrado en un video que ella misma publicó en TikTok, donde se ve el momento exacto de la caída y el impacto posterior.
Las imágenes muestran a la mediática en plena caminata cuando pierde el equilibrio y se va hacia el suelo, en una secuencia que rápidamente llamó la atención en redes sociales por tratarse de un registro poco habitual dentro de su contenido.
El golpe habría afectado principalmente su tobillo derecho, según se desprende de la grabación difundida, que muestra la caída de manera clara.
En paralelo a este episodio, Wanda continúa en el centro de la escena mediática por el conflicto que involucra a Mauro Icardi y la China Suárez, cuya crisis de pareja tomó mayor notoriedad en las últimas horas a partir de versiones difundidas por Yanina Latorre. En ese contexto, la mediática también realizó movimientos en el plano profesional, como la incorporación de Ekaterina Ojeda a su agencia de modelos, joven que fue señalada previamente como tercera en discordia en el vínculo entre el futbolista y la actriz.
Además, en los últimos días volvió a quedar expuesta en el plano judicial y mediático al reclamar públicamente la cuota alimentaria y otros aspectos vinculados a Icardi. Mientras el foco sigue puesto en el delantero y la actriz, Wanda mantiene su presencia constante en la agenda pública con distintas intervenciones.
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