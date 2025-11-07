Brad Pitt inició una demanda contra su exesposa Angelina Jolie: le reclama una fortuna
Durante años, una de las duplas más icónicas de Hollywood ha protagonizado una compleja pelea en los tribunales. Cuál es el nuevo episodio de esta contienda.
El conflicto entre Brad Pitt y Angelina Jolie sumó un nuevo capítulo, esta vez con una demanda millonaria por parte del actor. Según trascendió, Pitt inició acciones legales contra su exesposa por U$S 35 millones ($50.7 mil millones) en concepto de daños y perjuicios, en el marco de la disputa por el viñedo Château Miraval, situado en la Provenza francesa, el mismo lugar donde se casaron en 2014 y en el que soñaban producir juntos vinos rosados de alta gama.
El Château Miraval fue durante años un símbolo del amor y los proyectos compartidos entre las dos estrellas de Hollywood. Sin embargo, con el paso del tiempo y la ruptura de la pareja, aquel refugio se transformó en el escenario de una larga batalla judicial. Ambos habían adquirido la propiedad en 2008 por unos 25 millones de euros ($41.8 mil millones), disfrutando de largas temporadas allí y planificando un emprendimiento vitivinícola que hoy es reconocido a nivel mundial por la excelencia de sus vinos rosados.
Si bien los dos participaron del desarrollo del proyecto, fue el protagonista de Érase una vez en Hollywood quien se involucró más de cerca en la gestión y en la expansión de la marca. Pero tras la separación, el sueño compartido del Château Miraval terminó convertido en un conflicto legal.
En 2021, Jolie decidió vender su participación en la bodega al grupo Tenute del Mondo, ligado al empresario ruso Yuri Shefler, dueño de la marca de vodka Stoli. De acuerdo con la versión de Pitt, esta operación se concretó sin su consentimiento y violó un acuerdo verbal que establecía que ambos debían aprobar cualquier venta de manera conjunta. La actriz, en cambio, sostiene que dicho pacto nunca existió.
El actor argumenta que la transacción afectó la reputación de la marca y lo dejó sin control sobre un bien que considera clave en su trayectoria personal y profesional, por lo que decidió demandar a Jolie por U$S 35 millones.
Desde el entorno de la actriz, en tanto, sus representantes explicaron que la venta fue una manera de “cerrar un capítulo doloroso y traumático”, asegurando que su exmarido intentó bloquear la operación con condiciones desmedidas, entre ellas un acuerdo de confidencialidad de cuatro años que, según su defensa, “pretendía silenciarla sobre episodios de conducta indebida” del actor.
