Brad Pitt inició una demanda contra su exesposa Angelina Jolie: le reclama una fortuna

El Château Miraval fue durante años un símbolo del amor y los proyectos compartidos entre las dos estrellas de Hollywood. Sin embargo, con el paso del tiempo y la ruptura de la pareja, aquel refugio se transformó en el escenario de una larga batalla judicial. Ambos habían adquirido la propiedad en 2008 por unos 25 millones de euros ($41.8 mil millones), disfrutando de largas temporadas allí y planificando un emprendimiento vitivinícola que hoy es reconocido a nivel mundial por la excelencia de sus vinos rosados.