Jennifer Aniston vuelve a apostar por el amor: quién es su nuevo novio

Fue la propia Aniston quien decidió confirmar el romance este pasado 2 de noviembre, coincidiendo con el día en que Jim Curtis celebraba sus 50 años de edad.

En cuanto a su vida personal previa, se sabe que Curtis estuvo previamente casado con Rachel Napolitano, con quien contrajo matrimonio en 2003 y tuvo un hijo llamado Aidan, quien actualmente es un adolescente.