Jennifer Aniston vuelve a apostar por el amor: quién es su nuevo novio
La actriz confirmó su nueva relación en redes sociales y sorprendió a todos sus seguidores. Conocé los detalles de su nuevo amor.
La aclamada actriz estadounidense Jennifer Aniston ha vuelto a apostar al amor, y el nombre de su nueva pareja, Jim Curtis, ha generado revuelo. Se trata de una elección sentimental notablemente diferente a sus anteriores matrimonios con figuras de Hollywood como Brad Pitt y Justin Theroux, ya que Curtis no tiene vínculos con la industria cinematográfica.
La confirmación del romance llegó directamente de Aniston, quien utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una tierna fotografía. En la imagen, se la puede ver abrazando a Curtis por detrás, demostrando un profundo afecto. El mensaje que acompañaba la instantánea era conciso y amoroso: "Feliz cumpleaños, mi amor, (eres) apreciado".
Jim Curtis, el flamante novio de la actriz, es un profesional del bienestar, autor y coach de vida. Cuenta con una trayectoria de más de dos décadas dedicada a la industria de la salud y la transformación personal. Actualmente, se desempeña como hipnoterapeuta, transformational coach y maestro hipnotista. Además, ha publicado el libro titulado Shift: Quantum Manifestation Guide.
La pasión de Curtis por el bienestar surgió de una experiencia personal de gran impacto. A sus 22 años, fue diagnosticado con una enfermedad crónica con lesiones en la médula espinal, lo que le causó parálisis y espasmos. Con el objetivo de encontrar un enfoque integral para su recuperación, desarrolló un profundo interés por esta profesión, convirtiéndose hoy en día en un referente en el campo.
Según la información que trascendió, el vínculo entre Jennifer Aniston y Jim Curtis comenzó luego de que la actriz manifestara su interés en él a través de su libro. Posteriormente, fueron presentados por un amigo en común e iniciaron una relación que se hizo pública con los primeros rumores en julio de 2025.
Fue la propia Aniston quien decidió confirmar el romance este pasado 2 de noviembre, coincidiendo con el día en que Jim Curtis celebraba sus 50 años de edad.
En cuanto a su vida personal previa, se sabe que Curtis estuvo previamente casado con Rachel Napolitano, con quien contrajo matrimonio en 2003 y tuvo un hijo llamado Aidan, quien actualmente es un adolescente.
